關山米「易開罐」教孩童簡單煮飯保鮮不生米蟲

台東縣關山鎮農會「米國學校」近日推出聯名新商品易開罐「易煮米」，除搶攻年輕、小家庭消費族群，也期許透過透明包裝，指導孩童1罐米添加1罐水，輕鬆為家人煮4碗白飯，成為孩子首次煮飯記念。

關山鎮農會米國學校近期上架易開罐設計包裝的關山米，這是關山鎮農會新產品「易煮米」易開罐，份量適合小家庭或偶爾煮飯的族群，透過易開罐保鮮，無須煩惱米儲藏時限，或擔心米放太久滋生米蟲煩惱。

關山鎮農會總幹事邱美玲表示，關山地理環境優勢，擁有好山好水好空氣，種植生產的稻米品質優良，不僅國內獲得肯定，也曾成功外銷日本市場，近年「少子化」嚴重影響國人「食米量」關山農會也不斷創意發想，如何保鮮並教孩子開心煮飯。

「米國學校」校長彭衍芳說，農會過去針對營業用及家庭推出不同包裝米，這次推出的「易煮米」淨重為320公克，易開罐設計攜帶方便也適合送禮，不少遊客一次就買了2手、12罐回去，當成伴手禮贈送好友。