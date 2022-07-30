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關山米「易開罐」教孩童簡單煮飯保鮮不生米蟲

聯合報／ 記者卜敏正／台東即時報導
台東縣關山鎮農會「米國學校」近日推出聯名新商品易開罐「易煮米」。記者卜敏正／攝影
台東縣關山鎮農會「米國學校」近日推出聯名新商品易開罐「易煮米」。記者卜敏正／攝影

台東縣關山鎮農會「米國學校」近日推出聯名新商品易開罐「易煮米」，除搶攻年輕、小家庭消費族群，也期許透過透明包裝，指導孩童1罐米添加1罐水，輕鬆為家人煮4碗白飯，成為孩子首次煮飯記念。

關山鎮農會米國學校近期上架易開罐設計包裝的關山米，這是關山鎮農會新產品「易煮米」易開罐，份量適合小家庭或偶爾煮飯的族群，透過易開罐保鮮，無須煩惱米儲藏時限，或擔心米放太久滋生米蟲煩惱。

關山鎮農會總幹事邱美玲表示，關山地理環境優勢，擁有好山好水好空氣，種植生產的稻米品質優良，不僅國內獲得肯定，也曾成功外銷日本市場，近年「少子化」嚴重影響國人「食米量」關山農會也不斷創意發想，如何保鮮並教孩子開心煮飯。

「米國學校」校長彭衍芳說，農會過去針對營業用及家庭推出不同包裝米，這次推出的「易煮米」淨重為320公克，易開罐設計攜帶方便也適合送禮，不少遊客一次就買了2手、12罐回去，當成伴手禮贈送好友。

他說，1罐關山米打開後簡單淘洗後，添加1罐水浸泡15分鐘，輕鬆煮出4碗白飯。小家庭1餐1罐「易開罐」，不用再煩惱剩餘白米保存問題，小朋友也能夠輕鬆煮飯，還能保留易開罐，成為人生首次煮飯記念罐。

台東縣關山鎮農會「米國學校」近日推出聯名新商品易開罐「易煮米」。記者卜敏正／攝影
台東縣關山鎮農會「米國學校」近日推出聯名新商品易開罐「易煮米」。記者卜敏正／攝影

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