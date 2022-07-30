基隆全中運2金完美復仇 22獎牌創12年新高黃金計畫成功
全中運因疫情延期分階段比賽日前畫下句點，基隆市獲得2金10銀10銅共計22面獎牌，創12年來最多獎牌數佳績，教育處長杜國正表示，教育處從推動亮點選手奪金計畫，到現在的潛優選手黃金計畫，讓選手在集訓上無後顧之憂，成效反應在近幾年全中運的成績。
教育處今天指出，此次基隆參賽隊職員380人，共參加桌球、羽球、網球、划船、跆拳道、射擊、田徑、游泳、射箭、柔道、拳擊、卡巴迪等12項。
今年有很多亮眼表現，首面金牌是由羽球隊基隆高中王郁曦在女單項目中奪得。經歷過去年的失利，捲土重來再一年的調整集訓苦練，今年一路過關斬將，冠軍賽更以直落二的成績完美復仇，坐上冠軍寶座。
王郁曦說，除家人的支持外，很感謝鄭教練的耐心教導與不放棄，讓她可以在挫敗中保有勇氣堅持下去，在冠亞軍戰中，對手即是去年金牌得主，這次的金牌戰中，只有一個目標就是拿回冠軍。
在田徑項目高女組5000公尺摘金的基隆女中黃郁媃，過去的一年中，舉凡全國各大賽事，她均以冠軍及破大會之姿橫掃對手，但在本次賽會中，因疫情準備期間拉長，過程中腿傷復發，因此在首戰1萬公尺項目失利，下場後留下自責的淚水，責怪自己沒有跑好。
但在經過幾天的心態調適及教練鼓勵，靠著強大求勝意志，黃郁媃在賽程最後一天在5000公尺項目中一舉奪金，她帶著腳傷仍能拉開距離，衝勁令全場佩服，完美扳回一城。
賽後黃郁媃說，她不是快跑型選手，速度很難拉高，就只能一路往前衝。長期照顧指導的教練陳欣如激動大喊「郁媃很棒，我們真的做到了」。
拳擊運動是基隆首次參賽項目，基隆高中的李胤教練帶領著成軍只有半年的拳擊選手上場，高男組52公斤級的選手陳昱辰，新秀且在毫無實戰經驗下火力全開，以銅牌的好成績，在基隆拳擊項目中成功寫下歷史新頁。
教育處說，今年獎牌數顯見基層體育各單項扎根有成，成績攀升。杜國正表示，今年因應賽事延期，市府今年增派運動傷害防護員於賽會期間隨隊支援，增加選手安定度，今年歷時最長，不論在身心理上都是挑戰，期待明年再接再厲，突破自我。
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