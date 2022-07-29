消波塊擋沙灘車進出南澳神秘沙灘？ 國產署：再研議

宜蘭縣南澳神秘沙灘吸引不少遊客到訪，有沙灘車業者未經同意在這片國有土地做生意，國有財產署強施鐵腕，7月中旬張貼公告要求業者把車移走。國產署今天邀集相關單位到場會勘，討論以消波塊阻隔沙灘車進出，表示會把各方意見帶回研議。

2018年南澳神秘沙灘發生沙灘車連人帶車遭捲落海意外，縣府決定封閉，直至去年3月重新開放。然而，沙灘車業者在此攬客盈利，國產署宜蘭辦事處7月18日到場張貼公告，要求業者將停放國有土地的沙灘車移走，同時行文蘇澳警分局依竊佔罪調查偵辦。

國產署著手整頓神秘沙灘，擬於當地進出口設置消波塊等阻隔設施，引起部分業者反彈。由於此處與保安林地、非都市土地的使用有關，國產署今天會同林務局羅東林管處、縣府工旅處等單位到場會勘，地方人士也到場表達意見。

羅東林管處贊成國產署對於小燕鷗保護及民眾安全的考量，然而颱風季節打撈漂流木，會有重型機具進出，若以消波塊阻絕似乎不妥，建議考量其他方式「擋車不擋人」。蘇澳鎮公所也認為消波塊不適合，避免影響消防車、救護車出入。

縣議員陳玉萍指出，中央推「向海致敬」政策，希望國產署與縣府能提供合法土地給沙灘車業者承租、停放，讓在地青年回鄉賺錢也能帶動觀光。蘇澳鎮朝陽里長李順義表示，漁民會在此進出，封路會造成作業上不便。

國產署表示，阻隔設備消波塊是希望遏止沙灘車進出，防止業者載客營利的不法行為。地方對此反映恐影響消防救災、水域遊憩、漁民作業，如何作為將會再行研議。