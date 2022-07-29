花蓮議會延審12億元追加減預算 縣府深感遺憾

花蓮縣政府提案追加預算新台幣12億餘元，遭縣議會延審。花蓮縣議長張峻認為，縣府少了礦石稅收入，應撙節開支。花蓮縣府表示，對於人民福祉未被重視，深感遺憾。

花蓮縣政府提追加減預算等24案、共逾12億元，昨天進入議會臨時會審查。民進黨縣議員莊枝財說，花蓮縣府去年追加預算僅1億多元，今年大幅增加，活動預算占6000多萬元，建議等花蓮縣長徐榛蔚解除COVID-19（2019冠狀病毒疾病）隔離列席說明再審。

國民黨縣議員吳東昇、李秋旺認為，部分預算動支有急迫性，應採逐案討論，不應全部延審。

主持會議的張峻認為，今年少了礦石稅收9億元，縣府應節流開支，卻還在活動預算大舉追加，質疑「是不是為了年底選舉考量？預算內容徐縣長最清楚」。

由於徐榛蔚確診隔離未列席，張峻當場敲槌決議延到下會期再審。

花蓮縣政府昨天晚間發布新聞稿回應，追加預算中94%有執行時效及急迫性，包含中央計畫型補助款、災害準備金、防疫整備工作、縣議員建議案及農路等相關基礎建設案，自辦活動僅占經費2%。

花蓮縣府指出，會議現場部分議員要求先行審議有急迫性預算，但議長不予回應，對於人民福祉未被議長重視，深表遺憾。

對此，花蓮縣議會今天發布新聞稿表示，台北市長柯文哲為了雙城論壇95萬元經費，都能親自到北市議會說明，反觀此屆議會3年多來屢次請縣長針對重要提案說明都被拒，連這次審議12多億元追加預算，縣長等縣府3大首長都缺席，議員們難以執行監督縣府的責任。

花蓮縣議會指出，此屆議會3年來縣府預算幾乎全數通過，自始至終支持縣政順利推動，這次追加減預算是延審，不是刪除，盼徐榛蔚康復後，率縣府團隊向議員說明。