高溫缺雨曬枯瑞穗茶樹 花蓮縣府爭取天然災害現金救助

花蓮7月高溫又缺雨水，瑞穗鄉茶區受旱災影響，茶樹乾枯、新芽發育不良，縣府會同農政單位下鄉勘災，確認全鄉茶樹近9成災損，損害程度達40%，將提報農委會爭取天然災害現金救助。

近日天氣相當炎熱，花蓮中、南區有多天飆破40度，居全台最高，位於瑞穗鄉的茶園也因乾旱，農作物生長不良，鄉公所及農友近日向縣府通報災損。

縣府農業處長陳淑雯說，縣府28日會同茶業改良場台東分場、農糧署東區分署、瑞穗鄉農會等，一同到瑞穗鄉勘災，發現茶樹確實有植株有乾枯、新芽發育不良、停滯現象，災害面積相當大，全鄉種植面積71公頃，就有60公頃受災，受損程度達到40%，符合現金救助啟動標準。