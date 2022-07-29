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高溫缺雨曬枯瑞穗茶樹 花蓮縣府爭取天然災害現金救助

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮縣瑞穗鄉茶區茶樹受不了高溫缺雨，近日出現嚴重乾枯災情。圖／縣府提供
花蓮縣瑞穗鄉茶區茶樹受不了高溫缺雨，近日出現嚴重乾枯災情。圖／縣府提供

花蓮7月高溫又缺雨水，瑞穗鄉茶區受旱災影響，茶樹乾枯、新芽發育不良，縣府會同農政單位下鄉勘災，確認全鄉茶樹近9成災損，損害程度達40%，將提報農委會爭取天然災害現金救助。

近日天氣相當炎熱，花蓮中、南區有多天飆破40度，居全台最高，位於瑞穗鄉的茶園也因乾旱，農作物生長不良，鄉公所及農友近日向縣府通報災損。

縣府農業處長陳淑雯說，縣府28日會同茶業改良場台東分場、農糧署東區分署、瑞穗鄉農會等，一同到瑞穗鄉勘災，發現茶樹確實有植株有乾枯、新芽發育不良、停滯現象，災害面積相當大，全鄉種植面積71公頃，就有60公頃受災，受損程度達到40%，符合現金救助啟動標準。

農業處也主動到中南區的瑞穗、玉里、富里等鄉鎮勘查茶葉與金針花生長情形，金針花受損面積還未達到補助標準；另外，也有農友反映文旦柚、酪梨也有旱災，農業處提醒農友若發現農產品生長異常，可拍照後儘快通報鄉鎮公所通報，匯整災情後將現勘確認，以利後續爭取相關救助。

花蓮縣農業處長陳淑雯（右起）、瑞穗鄉農會總幹事黃盛皇勘查瑞穗茶樹災情。圖／縣府提供
花蓮縣農業處長陳淑雯（右起）、瑞穗鄉農會總幹事黃盛皇勘查瑞穗茶樹災情。圖／縣府提供

災損 花蓮 高溫

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