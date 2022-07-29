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基隆開基老大公廟開鬼門 好兄弟到陽間接受供養
傳承168年的鷄籠中元祭，今天下午由輪值主普的黃姓宗親會與市長林右昌等人，在基隆開基老大公廟開啟龕門，俗稱開鬼門，宣告為期1個月的中元祭正式展開，迎接好兄弟來到陽間接受民間供養。
這項俗稱「開鬼門」的開龕門儀式，今天下午1點半開始，由輪值主普的黃姓宗親會爐主黃大銘，率各姓宗親會代表與祭，備有豐盛祭品牲肴，啟墓扉、放鬼魂象徵歡迎好兄弟，來到陽間接受民間供養。
在虔誠焚香祝禱、行獻禮後，老大公廟主委陳丁寶將裝有鑰匙與名冊的錦盒交給林右昌，接著再轉交爐主黃大銘先生打開錦盒取出紀錄簿，寫下開龕門時辰和姓名。
待時辰到，在信眾及各宗親會代表注目中，林右昌陪同爐主黃大銘持鑰匙開啟廟內龕門，打開鬼門後，放好兄弟到人間，也代表中元祭正式揭開序幕。
林右昌指出，開龕門是每年中元祭重頭戲之一，象徵老大公好兄弟要到陽間接受大家供養，從昨晚點燈夜到今天開龕門整個科儀進行都非常平順。他相信今年主普都會圓滿順利平安，市運平順，市民心想事成、健康平安。
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