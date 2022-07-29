中橫關原路段管制 8月1日起每天3次放行

中央社／ 花蓮縣29日電

中橫公路台8線關原災害路段持續搶修，採管制放行。公路總局指出，8月1日起將增加半小時放行時間，放行時段從原有上午7時、中午12時各1小時，增加下午3時放行30分鐘。

公路總局第四區養護工程處發布新聞稿指出，台8線117.4k關原災害路段大規模坍塌，自6月8日搶通後，因邊坡搶修工程持續進行，採管制放行，管制路段為台8線114.6k~120.6k（關原至金馬隧道）。

四工處指出，考量民眾用路需求，將於8月1日起調整為每日放行3次，分別為上午7時至8時、中午12時至下午1時及下午3時至3時30分，放行期間均安排人員於117.4k災害現場警戒、管制，視邊坡狀況機動放行。

四工處提醒，災害路段仍為搶修復建階段，放行期間如遇天候狀況不佳，無法監看邊坡或持續落石等狀況，不排除立即停止放行，呼籲用路人耐心配合。

中橫公路

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