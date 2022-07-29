連日高溫瑞穗茶葉曬枯 花縣協助爭取農損救助

花蓮連日高溫，超過20天沒降雨，瑞穗鄉茶區茶葉出現乾枯、新芽發育不良等災情，經花蓮縣農業處組成勘災小組勘查，已達救助標準，將提報農委會爭取天然災害現金救助。

花蓮縣政府農業處長陳淑雯今天接受中央社記者採訪指出，農業處、茶業改良場台東分場與農糧署東區分署組成勘災小組28日至現地勘查。

陳淑雯指出，瑞穗鄉茶區面積約71公頃，經勘查小組評估，受7月連續未降雨、乾旱影響，植株有乾枯、新芽發育不良、停滯現象，受害面積約60公頃，受災面積內損害程度40%，已達現金救助啟動標準，後續將由縣府協助提報爭取農業天然災害現金救助，降低農友損失。

陳淑雯指出，花蓮南區鄉鎮屢居全台最高溫，農業處主動至瑞穗鄉、玉里鎮及富里鄉勘查茶葉、金針花等作物生長情形，目前茶葉受損面積已達補助標準。至於有農友反映文旦柚、酪梨災情，陳淑雯呼籲農友若發現作物受損，盡快拍照並通報公所，以確認受災情形。