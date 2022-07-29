快訊

4縣市發大雨特報 高屏大雷雨…慎防劇烈降雨雷擊

才剛假釋…魏應充要再入獄 頂新混油案被最高法院另判9年2月定讞

拜習通話：波洛西來嗎？中美「避免升級」壓力暗戰

連日高溫瑞穗茶葉曬枯 花縣協助爭取農損救助

中央社／ 花蓮縣29日電

花蓮連日高溫，超過20天沒降雨，瑞穗鄉茶區茶葉出現乾枯、新芽發育不良等災情，經花蓮縣農業處組成勘災小組勘查，已達救助標準，將提報農委會爭取天然災害現金救助。

花蓮縣政府農業處長陳淑雯今天接受中央社記者採訪指出，農業處、茶業改良場台東分場與農糧署東區分署組成勘災小組28日至現地勘查。

陳淑雯指出，瑞穗鄉茶區面積約71公頃，經勘查小組評估，受7月連續未降雨、乾旱影響，植株有乾枯、新芽發育不良、停滯現象，受害面積約60公頃，受災面積內損害程度40%，已達現金救助啟動標準，後續將由縣府協助提報爭取農業天然災害現金救助，降低農友損失。

陳淑雯指出，花蓮南區鄉鎮屢居全台最高溫，農業處主動至瑞穗鄉、玉里鎮及富里鄉勘查茶葉、金針花等作物生長情形，目前茶葉受損面積已達補助標準。至於有農友反映文旦柚、酪梨災情，陳淑雯呼籲農友若發現作物受損，盡快拍照並通報公所，以確認受災情形。

花蓮 茶葉 高溫

延伸閱讀

嘉義梅山鄉農產品進駐欣欣百貨 高山茶等好物連七天85折

炫富還稱「省領導遞菸」 國企打臉員工、官媒籲清查

買到假茶葉被調查 知名茶行澧瀜號澄清：也是受害者

百元越南茶裝成千元阿里山茶賣 台北茶商涉賣黑心茶8人送辦

相關新聞

「官員傲慢」花蓮議會延審12億元追加預算 縣府：遺憾

花蓮縣府提案追加12億餘元預算遭議會延審，再度引發府會角力。縣府表示其中逾9成有執行時效的急迫性，對於議會30年來首度延...

花蓮私托1女嬰送醫不治 縣府調查

花蓮某立案的私立托嬰中心日前發生一名3個月大女嬰呼吸中止，送醫不治的悲劇。女嬰家屬提告過失致死，檢警相驗初判無明顯外傷，...

鷄籠中元祭登場

傳承168年的鷄籠中元祭，昨晚11時在基隆開基老大公廟舉行「起燈腳」儀式，由市長林右昌、輪值黃姓主普與各宗親會，拉開為期...

綠島珊瑚礁遭毀 面積3足球場大

綠島石朗保護區是國際級浮潛天堂，水下珊瑚礁上月底遭港區施工船錨定纜繩破壞，縣府依法罰廠商3萬元並要求改善，不料廠商偷偷施...

指標融入地景 基隆嶼步道 石頭堆疊有巧思

基隆市政府今年克服惡劣天候考驗，完成有「台灣龍珠」美譽的基隆嶼濱海步道相關設施更新，全新設計的導覽指標跳脫傳統，利用石頭...

鯉魚潭紅面鴨FUN假爆人潮 花蓮悠遊國旅補助登錄6千萬

觀光局推出悠遊國旅補助，加上花蓮縣府改版升級的「花蓮紅面鴨FUN暑假」活動，雙雙推升花蓮暑期旅遊熱度，縣府統計，國旅補助...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。