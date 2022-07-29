「官員傲慢」花蓮議會延審12億元追加預算 縣府：遺憾
花蓮縣府提案追加12億餘元預算遭議會延審，再度引發府會角力。縣府表示其中逾9成有執行時效的急迫性，對於議會30年來首度延審追加預算表示遺憾；議會強調「延審並非刪除」，因追加預算暴增，且部分局處首長態度欠佳、傲慢藐視議員，才要求縣長徐榛蔚康復後出席說明再審。
花蓮縣議會臨時會昨二、三讀，審查縣府提出的追加減預算等24案。縣議員莊枝財說，去年追加預算才1億多元，今年大幅暴增，且有不少是活動費，建議待縣長徐榛蔚列席說明再審；縣議員吳東昇、李秋旺則認為部分預算動支有急迫性，可採逐案討論，不宜包裏式凍審。
主持會議的議長張峻認同莊的說法，指出今年歲收少了礦石稅收9億元，縣府應節流開支，卻在活動經費上大舉追加預算，「是不是有年底選舉或其他考量?」他也批評縣府有幾位局處長對議會極度不尊重，以反質詢的傲慢，絲毫不接受議員質詢與建議，官員應對態度讓議員難以審查，希望目前確診中的徐榛蔚康復後到議會說明，裁示24案全數延至下個會期再審理。
對於議會破天荒延審追加預算，縣府昨批評「人民福祉竟未被議長重視，深感遺憾」。縣府指出，12億餘元追加預算中，中央計畫型補助款含縣府配合款2億2000萬餘元、災害準備金及防疫整備工作2億5371萬元就占76%。再加計縣議員建議案及農路等相關基礎建設計1億9196萬元，以及行銷各農會農特產品及產銷班設備、補助部落祭祀及祭儀及豐年祭等計畫經費，就高達94.6%，有執行急迫性。
縣議會今天表示，身為民意代表本應監督縣府，但徐榛蔚任內從未出席過議會臨時會，這次審議12億餘元追加預算縣府3位首長全部不出席，如何讓人相信縣府團隊重視花蓮的建設和福利？本次臨時會花蓮審計室主任林慶文提出縣府10項施政缺失，顯示預算執行能力有待提升，且縣府局處首長不只一次藐視議員，才決定延審，希望徐榛蔚下個會期率縣府團隊到議會說明清楚，只要有助鄉親福祉、地方建設，議員都會支持縣政推動。
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