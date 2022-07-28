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鯉魚潭紅面鴨FUN假爆人潮 花蓮悠遊國旅補助登錄6千萬

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮暑假掀起一波國旅熱，鯉魚潭紅面鴨FUN暑假從早到晚人潮爆滿，縣府統計悠遊國旅補助不到半個月已申請逾6000萬元。圖／縣府觀光處提供
花蓮暑假掀起一波國旅熱，鯉魚潭紅面鴨FUN暑假從早到晚人潮爆滿，縣府統計悠遊國旅補助不到半個月已申請逾6000萬元。圖／縣府觀光處提供

觀光局推出悠遊國旅補助，加上花蓮縣府改版升級的「花蓮紅面鴨FUN暑假」活動，雙雙推升花蓮暑期旅遊熱度，縣府統計，國旅補助不到半個月，登錄額度已逾6千萬元，鯉魚潭周邊日夜滿滿人潮，讓商圈業者喜迎商機。

花蓮縣府觀光處表示，觀光是花蓮重要產業，但受到疫情影響，受創超過2年。配合交通部觀光局這個月15日推出悠遊國旅補助，縣府把握機會，加強觀光亮點，炒熱國旅。

每年暑假期間在鯉魚潭風景區舉辦的紅面鴨FUN暑假，今年邁入10周年，全新改版，規畫亮點，不只花蓮獨有的水上大型原民歌舞劇碼，每周三、五、六、日加碼煙火秀，還有架高的水上舞台、升級的水火與雷射光採特效、互動水舞裝置等，還有周周不同主題的水幕光影秀及水上劇場，讓遊客大呼精彩。

鯉魚潭商圈發展協會理事長林明哲表示，今年造訪鯉魚潭遊客人數明顯增加，從路邊停車就可以看得出來，有時還因車潮造成台9丙線塞車。也因為晚間的水上劇場、水幕光影秀、星空煙火秀等留住遊客，商圈店家主動配合延後營業時間。

縣府統計，不到半個月，花蓮收到的國旅補助登錄額度已逾6000萬元，相當於6萬間房次，在各縣市間的國旅表現相當亮眼，縣府已向觀光局申請第二波的悠遊國旅補助額度。

觀光處表示，紅面鴨活動將持續到8月14日，縣府還規畫其他觀光活動，7月30日晚間6時在七星潭賞星廣場海灘舉辦「香愛七星潭」閃愛派對，邀請戀人攜手走訪，透過結合花蓮在地食材的美味料理，留下獨特的香味記憶與愛的回憶。

花蓮暑假掀起一波國旅熱，鯉魚潭紅面鴨FUN暑假從早到晚人、車潮爆滿。圖／縣府觀光處提供
花蓮暑假掀起一波國旅熱，鯉魚潭紅面鴨FUN暑假從早到晚人、車潮爆滿。圖／縣府觀光處提供

國旅補助 花蓮 觀光局

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