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三星防汛備料場遭疑成垃圾場 宜縣府：全數清除並檢討

聯合報／ 記者林佳彣／宜蘭即時報導
宜蘭縣政府在三星鄉設置的防汛備料場，暫置不少打撈上岸的河川廢棄物與水生植物，遭當地居民質疑為何變成垃圾場。圖／翻攝臉書「三星大小事」
宜蘭縣政府在三星鄉設置的防汛備料場，暫置不少打撈上岸的河川廢棄物與水生植物，遭當地居民質疑為何變成垃圾場。圖／翻攝臉書「三星大小事」

宜蘭縣政府在三星鄉大隱村設置防汛備料場，今年起暫置不少打撈上岸的河川廢棄物與水生植物，遭當地居民質疑為何變成垃圾場；鄉長李志鏞昨會同縣府、地方人士勘查後，將由三星鄉公所對縣府開罰。縣府水利資源處表示，今日已清除完畢，未來將改為直送利澤焚化廠處理。

該處防汛備料場位在大隱村堤防路上，現場除了1棟存放小型抽水機、沙包等設施物件的防汛倉庫，外頭也擺放消波塊等防汛物料。當地居民發現，近來有廢棄物清理業者開車入內傾倒垃圾，直指垃圾堆積如山，為何會變成垃圾場？

三星鄉長李志鏞表示，垃圾每到夏天容易發臭，公所接獲鄉民反映，昨天會同縣府、地方人士到場勘查確有此事，認定亂倒廢棄物將向縣府開罰1200至6000元不等，並限期3天內清除。

縣府水資處回應，縣府委外打撈縣管河川、區域排水的廢棄物與水生植物，原由業者各自處理，為加強控管流向，今年1月1日起要求業者載運至大隱村的防汛備料場集中暫置，待曬乾再運到利澤焚化廠處理。

水資處表示，縣府接獲鄉親反映，已於今日全數清除完畢，廢棄物與水生植物未來將不再暫置於此，改為直送利澤焚化廠焚燒。

三星鄉長李志鏞表示，公所接獲鄉民反映，昨天會同縣府、地方人士到場勘查確有此事。圖／翻攝臉書「三星大小事」
三星鄉長李志鏞表示，公所接獲鄉民反映，昨天會同縣府、地方人士到場勘查確有此事。圖／翻攝臉書「三星大小事」
宜蘭縣政府水資處接獲三星鄉親反映，已於今日將廢棄物與水生植物全數清除完畢。圖／宜蘭縣政府提供
宜蘭縣政府水資處接獲三星鄉親反映，已於今日將廢棄物與水生植物全數清除完畢。圖／宜蘭縣政府提供

廢棄物 宜蘭

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