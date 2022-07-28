太魯閣人氣景點布洛灣吊橋 9月起排隊參觀不需預約

花蓮太魯閣國家公園內人氣景點布洛灣吊橋，原本採預約參觀並可現場候補，為讓遊客更加彈性安排行程，管理處今天宣布，將從9月1日取消預約制，改成排隊入場。

布洛灣吊橋原名山月吊橋，全長196公尺，距立霧溪谷153公尺，站在橋上可以俯瞰立霧溪谷和太魯閣峽谷美景，前年8月12日開放後，遊客相當多，考量吊橋承載量並兼顧參觀品質，太魯閣國家公園管理處採取限額預約參觀方式，每天開放場次幾乎都秒殺，一位難求。為尊重在地族人意願及太魯閣族歷史文化內涵，經過會議研商後，今年5月更名為布洛灣吊橋。

太管處今天表示，經陸續滾動調整，增加預約參觀場次至每天6場次，並開放現場排隊候補，已大幅提升每天可參觀吊橋的人數，經觀察，也未影響到現場交通秩序，決定從9月1日起，改成現場排隊入場參觀，不需要再預約。