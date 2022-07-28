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太魯閣人氣景點布洛灣吊橋 9月起排隊參觀不需預約

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
太魯閣國家公園布洛灣吊橋將從9月1日改為現場排隊參觀，不需要再預約。記者楊德宜／攝影
太魯閣國家公園布洛灣吊橋將從9月1日改為現場排隊參觀，不需要再預約。記者楊德宜／攝影

花蓮太魯閣國家公園內人氣景點布洛灣吊橋，原本採預約參觀並可現場候補，為讓遊客更加彈性安排行程，管理處今天宣布，將從9月1日取消預約制，改成排隊入場。

布洛灣吊橋原名山月吊橋，全長196公尺，距立霧溪谷153公尺，站在橋上可以俯瞰立霧溪谷和太魯閣峽谷美景，前年8月12日開放後，遊客相當多，考量吊橋承載量並兼顧參觀品質，太魯閣國家公園管理處採取限額預約參觀方式，每天開放場次幾乎都秒殺，一位難求。為尊重在地族人意願及太魯閣族歷史文化內涵，經過會議研商後，今年5月更名為布洛灣吊橋。

太管處今天表示，經陸續滾動調整，增加預約參觀場次至每天6場次，並開放現場排隊候補，已大幅提升每天可參觀吊橋的人數，經觀察，也未影響到現場交通秩序，決定從9月1日起，改成現場排隊入場參觀，不需要再預約。

9月1日起，每天開放上午、下午各一場，上午場為8時30分至11時50分，最後入場時間是11時30分，下午場是下午1時至4時30分，最後入場時間是4時10分，期間會依吊橋乘載量管制，吊橋乘載量為300人，當進場人數達到280人，就會開始控管，呼籲遊客參觀吊橋時請依照現場工作人員引導與指示，隨時注意身上物品，並請不要在橋上撐傘。

太魯閣國家公園布洛灣吊橋高懸立霧溪上，是園區內人氣景點。記者楊德宜／攝影
太魯閣國家公園布洛灣吊橋高懸立霧溪上，是園區內人氣景點。記者楊德宜／攝影

吊橋 太魯閣國家公園

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