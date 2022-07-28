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陽明交大創設飛龍複合手術室、達文西手術機器人系統 造福宜蘭鄉親

聯合報／ 記者林佳彣／宜蘭即時報導
陽明交大醫院在蘭陽院區創設宜蘭縣首個一站式診療的最新一代飛龍複合手術室。圖／陽明交大醫院提供
陽明交大醫院在蘭陽院區創設宜蘭縣首個一站式診療的最新一代飛龍複合手術室。圖／陽明交大醫院提供

國立陽明交通大學附設醫院斥資1億多元，在蘭陽院區創設宜蘭縣首個一站式診療的最新一代飛龍複合手術室（ARTIS Pheno）、微創智慧醫療的達文西手術機器人系統，費時5個半月建置，今天舉行揭牌儀式，2設備建置將是宜蘭病患一大福音。

陽明交大校長林奇宏、陽明交大醫院長楊純豪、宜蘭縣政府衛生局副局長徐秋君等人今出席揭牌儀式。縣長林姿妙確診正在自主健康管理，以視訊恭賀並肯定院方建置2設備，陽明交大是縣內首家導入達文西手術機器人系統的醫院，讓宜蘭鄉親免跑外縣市，即可在地診斷、治療。

達文西手術機器人系統執行主動脈瘤、腦神經與脊椎病變、子宮內膜癌手術等急重難症的複雜外科手術，大幅提高手術精確度、加快復原速度，術後傷口小、出血率較低、術後併發症也少、疼痛減輕等優點是病人一大福音。

沁尿科醫師張鐸提到，此為目前全球最先進的微創手術系統，透過放大10至40倍的3D立體高解析度鏡頭，精準找到病灶，機器手臂的活動角度、靈活度、穩定度等比起傳統手術、腹腔鏡更佳，能精確執行醫師開刀時的雙手動作。

楊純豪表示，宜蘭地區唯一一站式診療的飛龍複合手術室，兼具雙向視訊診療、教學之用，可透過遠距即時傳輸各方影像，從術前規劃、術中導引定位到術後確認，完整紀錄醫療儀器協作實況，能大幅提升手術精準度、成功率，以及病患復原速度。

心臟血管外科醫師黃竣暘指出，飛龍複合式手術室有最新數位心血管攝影、斷層掃描機、X光機，即時取像並重組3D影像，提供病灶資訊給醫師以利最佳判斷，對於心血管疾病有著前瞻精準的治療效益。

林奇宏表示，陽明交大二校合校後，專長互補性高，尤其生物醫療、資訊科技的結合，對於陽明交大醫院微創智慧醫療設備、外科醫療團隊、技術突破性的進展，校方將持續給予最大支援能量。楊純豪說，醫療與科技併校的強項結合，將強化與台北榮總合作，未來二期興建會有更完整的醫療服務量能規劃，以期早日達成蘭陽鄉親期待的醫學中心目標。

國立陽明交通大學附設醫院在蘭陽院區創設最新一代飛龍複合手術室、達文西手術機器人系統，費時5個半月建置，今天舉行揭牌儀式。記者林佳彣／攝影
國立陽明交通大學附設醫院在蘭陽院區創設最新一代飛龍複合手術室、達文西手術機器人系統，費時5個半月建置，今天舉行揭牌儀式。記者林佳彣／攝影
國立陽明交通大學附設醫院在蘭陽院區創設最新一代飛龍複合手術室、達文西手術機器人系統，費時5個半月建置，今天舉行揭牌儀式。記者林佳彣／攝影
國立陽明交通大學附設醫院在蘭陽院區創設最新一代飛龍複合手術室、達文西手術機器人系統，費時5個半月建置，今天舉行揭牌儀式。記者林佳彣／攝影
陽明交大醫院的飛龍複合手術室可透過遠距即時傳輸各方影像，從術前規劃、術中導引定位到術後確認，完整紀錄醫療儀器協作實況。圖／陽明交大醫院提供
陽明交大醫院的飛龍複合手術室可透過遠距即時傳輸各方影像，從術前規劃、術中導引定位到術後確認，完整紀錄醫療儀器協作實況。圖／陽明交大醫院提供
陽明交大醫院在蘭陽院區創設宜蘭縣首個一站式診療的最新一代飛龍複合手術室。圖／陽明交大醫院提供
陽明交大醫院在蘭陽院區創設宜蘭縣首個一站式診療的最新一代飛龍複合手術室。圖／陽明交大醫院提供
陽明交大醫院費時5個半月建置達文西手術機器人系統。圖／陽明交大醫院提供
陽明交大醫院費時5個半月建置達文西手術機器人系統。圖／陽明交大醫院提供

微創手術 陽明交大 宜蘭

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