陽明交大創設飛龍複合手術室、達文西手術機器人系統 造福宜蘭鄉親

國立陽明交通大學附設醫院斥資1億多元，在蘭陽院區創設宜蘭縣首個一站式診療的最新一代飛龍複合手術室（ARTIS Pheno）、微創智慧醫療的達文西手術機器人系統，費時5個半月建置，今天舉行揭牌儀式，2設備建置將是宜蘭病患一大福音。

陽明交大校長林奇宏、陽明交大醫院長楊純豪、宜蘭縣政府衛生局副局長徐秋君等人今出席揭牌儀式。縣長林姿妙確診正在自主健康管理，以視訊恭賀並肯定院方建置2設備，陽明交大是縣內首家導入達文西手術機器人系統的醫院，讓宜蘭鄉親免跑外縣市，即可在地診斷、治療。

達文西手術機器人系統執行主動脈瘤、腦神經與脊椎病變、子宮內膜癌手術等急重難症的複雜外科手術，大幅提高手術精確度、加快復原速度，術後傷口小、出血率較低、術後併發症也少、疼痛減輕等優點是病人一大福音。

沁尿科醫師張鐸提到，此為目前全球最先進的微創手術系統，透過放大10至40倍的3D立體高解析度鏡頭，精準找到病灶，機器手臂的活動角度、靈活度、穩定度等比起傳統手術、腹腔鏡更佳，能精確執行醫師開刀時的雙手動作。

楊純豪表示，宜蘭地區唯一一站式診療的飛龍複合手術室，兼具雙向視訊診療、教學之用，可透過遠距即時傳輸各方影像，從術前規劃、術中導引定位到術後確認，完整紀錄醫療儀器協作實況，能大幅提升手術精準度、成功率，以及病患復原速度。

心臟血管外科醫師黃竣暘指出，飛龍複合式手術室有最新數位心血管攝影、斷層掃描機、X光機，即時取像並重組3D影像，提供病灶資訊給醫師以利最佳判斷，對於心血管疾病有著前瞻精準的治療效益。