台東焚化廠污染物檢測報告出爐！網路好感度為何增175%？

台東縣家戶垃圾過去長期委外代燒，近兩年外縣市無法協助，大量垃圾堆滿縣內13座掩埋場，形成一座座垃圾山。2019年台東縣議會決議同意重啟，整修已興建18年的焚化廠，並於今年2月8日單爐試燒，今年工程驗收後將開始試營運，可望一舉解決台東垃圾危機。

焚化廠周圍增設8處感測器 台東縣府：污染數值超標就停爐

台東縣政府為了維護居民的健康，在焚化廠周圍增設8處PM2.5微型感測器，即時偵測PM2.5數據，且在附近的豐里國小頂樓增設一處空氣品質測站，協助確認焚化廠排氣對大氣是否有影響。台東縣環保局副局長陳炳伸表示：「焚燒過程排放超標會立即停爐，焚化爐也是如此設計，警示響起就立即檢修，必須通過標準才可以營運。」

image source：台東縣政府環保局

污染物檢測報告出爐 多項數值均遠低於標準

陳炳伸副局長進一步說明，針對重啟焚化廠一事，很多民眾都相當關心廢氣檢測數值的部分，根據5月份所進行的檢驗報告中指出，本次檢測的數值不僅沒有超標，且大部分都遠低於標準值，像粒狀污染物，也就是懸浮在空氣中所有微粒包含PM10及PM2.5，法規標準是122mg/Nm³，焚化廠將排放標準加嚴至20mg/Nm³，本次檢測數值僅1.04mg/Nm³及1.25mg/Nm³，遠低於環評排放標準。

此外，民眾同樣很關心的戴奧辛問題，台東縣府於環評時承諾未來焚化廠戴奧辛的排放比法規標準更嚴格，排放數值上限僅為法規標準的一半。換句話說，台東焚化廠的戴奧辛排放數值如果達到法規標準值的一半，即不可繼續燃燒。今年5月試燒時所檢測的數值顯示，不論一號或二號煙囪其數值皆達到環評時的承諾。另外，其他重金屬、氮氧化物、氯化氫及二氧化硫等檢測數據也都低於排放標準三分之一以下。陳炳伸表示，未來試營運後，環保局會持續監測污染排放數值，守護居民的健康。

image source：台東縣政府環保局

焚化廠重啟試燒5個月！網路好感度比值大幅增加175%

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（日期：2021/09/07～2022/07/11）統計，觀察「台東焚化廠」網路好感度變化，台東焚化廠在重啟試燒前5個月網路好感度比值為1.08，意思是正面聲量略高於負面討論聲量；確定要重啟之後，台東縣政府努力跟當地居民溝通，舉辦多場說明會，讓民眾對於鄰避設施「焚化廠」好感度逐漸提高。而在台東焚化廠試燒後5個月，網路好感度比值比值達到2.97，進步幅度高達175%。

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2021年09月07日至2022年07月11日。