影／嘉義蚵棚夾海廢漂基隆影響航安 海上拖進港畫面曝

基隆外海近來蚵棚與漂流垃圾非常多，很多蚵棚遠從嘉義等中南部海域漂至，廢棄幽靈漁網、蚵棚和海廢絞在一起，形成漂流海廢平台，有多艘漁船發生擦撞，影響漁船海上航行安全。海科館、市政府今天與民間船隻一起出任務，拖回阿棚清除海上漂浮廢棄漁網及大型垃圾。

海科館「潮境方舟1號」除執行全民海洋教育、監測望海巷海灣環境之外，今天完成一次特殊的海上勤務，協助清除海上漂浮廢棄漁網及大型垃圾。

基隆區漁會總幹事陳文欽說，往年沒有這麼多海廢，還有這麼大的蚵棚，漂來漂去影響漁船和商船的安全，請漁業署及相關單位協助，要盡速處理清除。

資深潛水教練王銘祥今天在臉書貼了一張照片，讓網友看了驚心，基隆外海出現海上廢棄漁網連同保麗龍、塑膠等垃圾絞在一起，形成漂流在海上12平方公尺的漂流廢棄網具平台，漁民為提醒海上航行安全，在網具上插滿旗子，有如中元普度拜拜的供桌，上面滿布的不是祭品，而是是海廢。

王銘祥表示，他在蚵棚放置小海豚追蹤器，會發出訊號和亮光，不僅可追蹤位置了解漂至何處，漁船也可避開。這些漂流海上的廢棄網具，對於海上航行的漁船有安全疑慮，大家合力一起把廢漁網、蚵棚等拖進港，拖行中還斷線3次。

市政府產業發展處海洋及漁農發展科長蔡馥嚀指出，近日海上蚵棚和廢棄漁網等特別多，有多艘漁船和與蚵棚等發生擦撞影響航行安全，市府、漁會及海科館與民間船隻合力出動漁船及潮境方舟1號將廢棄漁網及蚵棚拖進港，今天傍晚拖回港。

海科館長陳素芬說，海科館為了維護水上安全以及海洋環境生態，出動潮境方舟1號進行海上漂流廢棄物任務，成功的拖回與方舟差不多大小的蚵棚架，以及海上漂流廢棄的部份網具，移除危害航行安全及危害海洋生物的海上大型垃圾。