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百年吉野1號米曾是進貢品 花蓮農改場與專家復育釀酒
花蓮吉安鄉在日據時期曾種植「吉野1號」米，是釀造高級清酒品種。隨著時代變遷，該米種一度消失在歷史舞台，經花蓮區農業改良場與農業歷史專家、農學博士合作，復育吉野1號米，嘗試將百年前的清酒味道釀造重現，盼台灣地酒再生，增加白米的附加價值。
花蓮農改場今天舉行「83周年場慶暨吉野1號新書」發表會，農委會主委陳吉仲到場參與。陳吉仲表示，花蓮農改場對於東部農業貢獻非常多，尤其是百年吉野1號米的復育，實屬難得；試喝吉野1號米做的甘酒，第一次喝到這麼好喝的甘酒，未來會大力來推廣，這也是最典型的食農教育。
回顧吉野1號米的重生，除了農改場保種外，最大功臣之一是台灣農業歷史學家范雅鈞、高雄餐旅大學農學博士陳千浩。陳博士長期研究清酒文化，在文獻中發現，吉安鄉曾在日據時種植品質上等的吉野1號米，曾進貢日本天皇，更是做清酒最好的品種，當時甚至將1700噸的米從花蓮送往台中的酒廠釀酒，不過米種隨著時代演變逐漸消失。
陳千浩為的團隊為重現當年清酒味道，發現花蓮農改場保有吉野1號米種，去年與吉安鄉農會在稻香國小旁的農田種下吉野1號秧苗，讓百年的米種重新在農田上生長。雖團隊已成功釀製清酒，但為讓其符合台灣風味，及後續冷藏的問題要克服，希望盡快重現百年台灣地酒。
同時，農改場委託范雅鈞研究吉野1號米的歷史，經過文史資料、老照片考證，及深度訪談地方耆老等，將米種的過去與復育撰寫成書，更發現日據時期其中一塊獻穀田，就在花蓮農改場內。
農改場今天在獻穀田上舉行祭天祈福儀式，陳吉仲在標示牌上簽名，隨即插入該田區，見證吉野1號米獻穀田的歷史。
另外，農改場日前將吉野1號米加工成甘酒及冰品等，經技術移轉給吉安鄉農會後會繼續研發，盼能趕在下月上市。
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