花蓮玉里鎮長良有機栽培區圳路改善 二期稻作有水可用

花蓮玉里鎮長良地區有全國面積最大的有機集團栽培區，但位於水利灌區之外，水源不穩定常讓農民必須搶水；農政單位啟動改善灌溉圳路工程，投入近億元減少滲漏水，提高用水效率，農委會主委陳吉仲今天前往視察，代表民進黨參選縣長的Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）也出席，是谷辣斯宣布參選後，首度有中央官員陪同下鄉。

農委會表示，長良有機集團栽培區面積廣達500多公頃，過去使用的是長良圳剩餘的灌溉尾水，因水源不穩定，二期稻作常有缺水之虞，也限制當地有機農業發展。

經農田水利署調查全區灌溉用水，辦理擴大灌溉服務，啟動設施改善工程，規畫一條幹線、4條支線及13條分線，圳路總長18公里，評估經費約需1億元。截至去年去已改善10.5公里的灌溉水路，減少滲漏水損失，已受益農戶共73戶、總面積300公頃，還在持續改善中。

陳吉仲說，農田水利會改制以來，農田水利工程經費從一年40多億元，增加到70多億元，不只灌區內，也照顧灌區外的農民，不只玉里長良，包括壽豐、光復鄉也都在進行擴大灌區的工程。

他表示，經過盤點，全國灌區外有30多萬公頃農地，其中16萬公頃有水源，農委會希望4年內讓8萬公頃有水，目前已做了3萬2000公頃，還有5萬公頃會繼續努力；農委會不只做好供水，有機政策同樣持續，也希望透過需求帶動供給，提升農民收入，讓更多人願意從農，農業才會永續。