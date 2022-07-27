七夕來宜蘭市「舊城聽老歌」 999個愛情鎖免費送

宜蘭市公所8月4日舉辦「2022舊城聽老歌」音樂會，邀請陳雷、南方二重唱等歌手演唱經典歌曲，當天晚上7點到9點在宜蘭河濱公園籃球場旁，要讓民眾重溫當年美好歲月。當天適逢七夕，公所也在宜蘭河畔設置浪漫星光隧道、地景裝置藝術，準備999個愛情鎖免費送現場鄉親。

「舊城聽老歌」音樂會2015年開辦，歌手于冠華、黃大軍、陳宏銘、凃佩岑、知己二重唱曾受邀開唱。今年則有陳雷、南方二重唱的閻宗玉與林明樺、花蓮阿美族歌手李明德，以及歌唱選秀節目出道的麗小花等歌手。