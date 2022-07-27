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七夕來宜蘭市「舊城聽老歌」 999個愛情鎖免費送

聯合報／ 記者林佳彣／宜蘭即時報導
「2022舊城聽老歌」音樂會當天適逢七夕，宜蘭市公所也準備999個愛情鎖免費送現場鄉親。圖／宜蘭市公所提供
「2022舊城聽老歌」音樂會當天適逢七夕，宜蘭市公所也準備999個愛情鎖免費送現場鄉親。圖／宜蘭市公所提供

宜蘭市公所8月4日舉辦「2022舊城聽老歌」音樂會，邀請陳雷、南方二重唱等歌手演唱經典歌曲，當天晚上7點到9點在宜蘭河濱公園籃球場旁，要讓民眾重溫當年美好歲月。當天適逢七夕，公所也在宜蘭河畔設置浪漫星光隧道、地景裝置藝術，準備999個愛情鎖免費送現場鄉親。

「舊城聽老歌」音樂會2015年開辦，歌手于冠華、黃大軍、陳宏銘、凃佩岑、知己二重唱曾受邀開唱。今年則有陳雷、南方二重唱的閻宗玉與林明樺、花蓮阿美族歌手李明德，以及歌唱選秀節目出道的麗小花等歌手。

受鄉親朋友喜愛的音樂會，前年因疫情改為線上舉行，去年則取消。宜蘭市長江聰淵表示，「舊城聽老歌」睽違2年回歸實體演唱，首次在宜蘭河濱公園登場，當天農曆七夕也準備999個愛情所供民眾索取。不只情侶，家人、朋友、同事都可以是情人，歡迎大家屆時來聽好歌、漫步星光隧道，一同享受喜悅的氣氛。

「舊城聽老歌」音樂會8月4日在宜蘭河濱公園登場，宜蘭市長江聰淵（右3）等人邀請鄉親來聽好歌、漫步星光隧道。圖／宜蘭市公所提供
「舊城聽老歌」音樂會8月4日在宜蘭河濱公園登場，宜蘭市長江聰淵（右3）等人邀請鄉親來聽好歌、漫步星光隧道。圖／宜蘭市公所提供
「舊城聽老歌」音樂會今年邀請花蓮阿美族歌手李明德（拿吉他者）、陳雷、南方二重唱等歌手開唱。圖／宜蘭市公所提供
「舊城聽老歌」音樂會今年邀請花蓮阿美族歌手李明德（拿吉他者）、陳雷、南方二重唱等歌手開唱。圖／宜蘭市公所提供

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