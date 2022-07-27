快訊

每戶罰20萬！老舊公寓強制設管委會 北市1200棟還沒有

余正煌聲明強調未抄襲 林智堅競辦回應了

基隆第一批綜合所得稅退稅 5萬件、6億8千萬元29日入帳

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆第一批綜合所得稅退稅，5萬件、6億8千多元29日入帳。圖／財政部北區國稅局基隆分局提供
基隆第一批綜合所得稅退稅，5萬件、6億8千多元29日入帳。圖／財政部北區國稅局基隆分局提供

財政部北區國稅局基隆分局今天表示，基隆市110年度綜合所得稅第一批退稅將7月29日撥入納稅義務人指定的金融機構帳戶或寄發退稅憑單，共有5萬1888件，金額有6億8千多萬元。

北區國稅局基隆分局說，符合第一批次退稅的案件，包含於5月1日至6月30日止利用網路申報（含手機報稅）或稅額試算服務線上（含電話語音確認）回復，或於5月10日前向戶籍所在地稽徵機關申報之二維條碼、人工申報或紙本回復稅額試算退稅確認申報書，且核定有退稅者，請納稅義務人特別留意。

分局提醒，為了節省納稅義務人奔波兌領退稅憑單之時間，也避免退稅憑單遺失、汙損或過期，而申請補發或延期之困擾，呼籲納稅義務人明年辦理綜合所得稅結算申報時，除記得要利用稅額試算回復或採用網路申報。

也可利用安全、便捷又快速的「存款帳戶退稅」方式，如此退稅款就可於第一批退稅日程自動撥入您指定的金融機構帳戶，也能更快運用這筆退稅款，再也不用為收不到退稅憑單而擔心，一舉多得。可請撥打免付費服務電話0800000321或洽所屬分局、稽徵所、服務處查詢確認，以免受騙上當。

基隆

延伸閱讀

蔡適應推寵物友善政策 與基市議員合作加速設首座寵物公園

謝國樑宣布喜訊 喬治亞理工學院台灣產學中心落腳基隆

紙錢集中焚燒基隆天外天焚化廠祈福淨爐 資深道長淨壇

貨車司機看導航開進基隆地下道卡頂 洩氣無效難脫困

相關新聞

東縣府調查金崙溫泉水位急降原因 工研院聲明：未參與調查

台東縣金崙溫泉區上個月發生地下水位急降9.5公尺，台東縣政府調查結果出爐，研判和地震有關。不過外傳工研院參與實地勘察，工...

基隆第一批綜合所得稅退稅 5萬件、6億8千萬元29日入帳

財政部北區國稅局基隆分局今天表示，基隆市110年度綜合所得稅第一批退稅將7月29日撥入納稅義務人指定的金融機構帳戶或寄發...

海上有中元普度貢桌？海廢絞成平台漁民因這原因插滿旗

基隆外海近日出現海上廢棄漁網連同保麗龍、塑膠等垃圾絞在一起，形成漂流在海上12平方公尺的漂流廢棄網具平台，恐對航行的船舶...

影／城博會後轉運站前拆地磚 基市府澄清缺失改善非浪費公帑

基隆市「2022城市博覽會」上月10日到19日一連10天展期，風光落幕，但民眾發現結束僅月餘，展場之一的城際轉運站前廣場...

蘇澳斥資逾3000萬元打造 樂齡托老新建設今啟用

宜蘭縣蘇澳鎮蘇西社區是縣內超高齡城鎮之一，公所考量蘇西社區活動中心年久老舊，斥資逾2千萬元重建成全新托老空間，另外僅隔一...

台東監理站網路標售6666、8888等汽車、普通重機車牌

台東監理站將於下月15日9時起，至17日上午9時止，辦理自用小客貨車（代碼BNG）號碼從0001到9999，及普通重型機...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。