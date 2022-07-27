基隆第一批綜合所得稅退稅 5萬件、6億8千萬元29日入帳

財政部北區國稅局基隆分局今天表示，基隆市110年度綜合所得稅第一批退稅將7月29日撥入納稅義務人指定的金融機構帳戶或寄發退稅憑單，共有5萬1888件，金額有6億8千多萬元。

北區國稅局基隆分局說，符合第一批次退稅的案件，包含於5月1日至6月30日止利用網路申報（含手機報稅）或稅額試算服務線上（含電話語音確認）回復，或於5月10日前向戶籍所在地稽徵機關申報之二維條碼、人工申報或紙本回復稅額試算退稅確認申報書，且核定有退稅者，請納稅義務人特別留意。

分局提醒，為了節省納稅義務人奔波兌領退稅憑單之時間，也避免退稅憑單遺失、汙損或過期，而申請補發或延期之困擾，呼籲納稅義務人明年辦理綜合所得稅結算申報時，除記得要利用稅額試算回復或採用網路申報。

也可利用安全、便捷又快速的「存款帳戶退稅」方式，如此退稅款就可於第一批退稅日程自動撥入您指定的金融機構帳戶，也能更快運用這筆退稅款，再也不用為收不到退稅憑單而擔心，一舉多得。可請撥打免付費服務電話0800000321或洽所屬分局、稽徵所、服務處查詢確認，以免受騙上當。