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羅東藝穗節 27日起一連3天夜間封街辦遊行

中央社／ 宜蘭縣27日電

2022羅東藝穗節從今天起一連3天將封街舉辦踩街遊行；30日則將進入活動重頭戲「千人藝穗快閃秀」，屆時鎮內20多個社區隊伍將在中山公園前集結，輪番上台快閃演出。

羅東鎮公所觀光發展所所長林美悅今天告訴中央社記者，羅東藝穗節是鎮內每年重大的觀光活動；今年羅東藝穗節，公所號召藝術家打造4.6公尺高的主花車，「joy猴」拎著一卡皮箱，象徵搶先解封，環遊世界。

此外，藝術家們也以世界各洲為題，打造6部中型特色花車，有日本鳥居造型的亞洲風花車、以竹子編成的德國大提琴造型歐洲風花車、特殊布材製作的印度孔雀造型花車、以鐵片剪裁包覆獅王頭造型的非洲風花車、以閃亮雷射布及廢布料編織而成的芬蘭冰屋花車、以埃及法老王造型的花車，希望滿足民眾為疫情所困、恨不得出國旅遊的心願，到羅東探索美麗的世界旅程。

林美悅指出，今天起一連3天晚上7時至8時30分，將在中山公園前封街舉辦「藝穗派對VS.夜間遊行」，在主花車帶領下，每天有10多個社區隊伍參與，迎接遊客。

林美悅表示，羅東藝穗節重頭戲「千人藝穗快閃秀」將在30日晚間6時，於羅東中山公園前登場，20多個社區將一字排開，別出心裁呈現世界各國造型，登台演出，主花車與6部中型特色花車，屆時也將參與盛會。

羅東 快閃 藝術家

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