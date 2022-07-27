宜蘭縣推紙錢減量集中燒 農曆7月祭拜普度誠心又環保

農曆7月後天到來，台灣傳統宗教習俗會祭拜普渡，然而焚燒香支、紙錢大大影響健康、空氣品質。宜蘭縣政府推動紙錢減量集中燒行之有年，今年7月29日至8月26日結合縣內超商、超市、寺廟等處，繼續提供縣民紙錢收運服務。

宜蘭縣2013年起推動紙錢集中焚燒服務，如今已養成縣民習慣。縣府指出，去年紙錢集中燒總量686.66公噸，減少空氣中細懸浮微粒（PM2.5）汙染1.89公噸，顯示縣民落實環保祭祀，同時提升線內空氣品質成效。

今年農曆7月的紙錢集中收運作業為國曆7月29日至8月26日，不只各鄉鎮市清潔隊資源回收車提供服務，也結合10鄉鎮市（南澳、大同除外）的全家、7-11、OK超商、全聯福利中心、喜互惠、宜蘭縣內寺廟共220處免費便民代收點，可上網查詢（https://reurl.cc/OAlVEv）。

環保局指出，市面流通金銀紙每張面額100，今年攜手金紙業者，以環保材質、油墨設計每張面額1萬的「精緻紙錢」，藉此宣導紙錢減量也供民眾祭祀使用，意者可電洽（03-9907755分機211）預約，至環保局免費領取。