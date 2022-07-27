海上有中元普度貢桌？海廢絞成平台漁民因這原因插滿旗

基隆外海近日出現海上廢棄漁網連同保麗龍、塑膠等垃圾絞在一起，形成漂流在海上12平方公尺的漂流廢棄網具平台，恐對航行的船舶造成安全影響，漁民為提醒海上航行安全，在網具上插滿旗子，乍看有如中元普度拜拜的貢桌。

海科館「潮境方舟1號」除執行全民海洋教育、監測望海巷海灣環境之外，今天完成一次特殊的海上勤務，協助清除海上漂浮廢棄漁網及大型垃圾。

海科館長陳素芬說，今天活塞教練王銘祥的臉書，出現了一張海上廢棄漁網連同保麗龍、塑膠等垃圾絞在一起，形成漂流在海上12平方公尺的漂流廢棄網具，這對於在海上航行的船舶將造成安全疑慮。

海科館為了維護水上安全以及海洋環境生態，出動「潮境方舟1號」以及與王銘祥船長等人通力合作，進行海上漂流廢棄物任務，成功的拖回與方舟差不多大小的蚵棚架，以及海上漂流廢棄的部份網具，移除危害航行安全及危害海洋生物的海上大型垃圾。

海科館研究典藏組組主任施彤煒說明，海洋漂流物不分國界與區域，隨著洋流任何垃圾都會看到，而因各種理由被廢棄在海中不用之漁網被稱為「幽靈漁網」，這樣的「幽靈漁網」漂流在海洋，對於海洋生物及生態會造成極大影響和危害，許多海洋生物常因這些「幽靈漁網」而無辜枉死，近年來此議題已引起各界關心。

海科館說，目前基隆外海仍有大型的「幽靈漁網」因太重及範圍比方舟的船隻大，目前拖回的任務尚在努力中，待洋流狀況及可能需再出動一艘船隻合力執行。