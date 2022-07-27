快訊

每戶罰20萬！老舊公寓強制設管委會 北市1200棟還沒有

余正煌聲明強調未抄襲 林智堅競辦回應了

無印良品台東門市開幕 配合地方特色推服務車下鄉

中央社／ 台東縣27日電

MUJI無印良品台東門市今天開幕，配合地方特色推出移動服務車下鄉，以及「慢食餐車」呼應台東縣政府推慢生活的精神，並和縣府簽訂合作備忘錄。

無印良品台東門市位於台東市精華區正氣路和中正路口，全台第57個店。

無印良品公關帥宗婷表示，因考量台東地區地形狹長，鄉鎮間距離遠，單一門市無法滿足所有需求，因此於7月初展開「MUJI無印良品移動服務車」，除販售商品，更希望成為與台東各地居民的生活交流站，透過與在地的互動去觀察發現、傾聽鄰里，期望能夠提供幫助及解決生活問題。

同時首次推出周末限定市集「慢食餐車」呼應台東慢生活的精神，與「台東慢食節」合作，特別規劃於週末邀請店家、職人進駐門市，與更多顧客享受「Good（優質）、Clean（純淨）、Fair（公平）」的台東飲食文化，邀請在地顧客共享包羅縱谷平原、森林、山坡、海岸的台東食物地景。

另外，在特殊服務面上，台東門市擁有許多東部獨家的設計與規劃，包含為提升服務品質在台東門市引進「自助收銀服務」，減少顧客結帳等候時間，也能提升門市夥伴在賣場上與顧客面對面交流機會，真正瞭解顧客需求並提供合適的商品選購推薦。

稍後縣長饒慶鈴與無印良品總經理吉田明裕在縣府大禮堂簽訂合作備忘錄。

饒慶鈴表示，締結合作備忘錄後業者將針對台東縣境內地方活化、活用地方資源、振興地方產業、育兒以及高齡者支援等社會福利公共議題提供企業社會責任。

台東 無印良品 饒慶鈴

延伸閱讀

MUJI無印良品台東旗艦店今開幕！ 專賣台東「慢產品」

台東青年發展委員會成立 青年議員建議：納正式編制

讓台東海產更新鮮！長濱漁港西碼頭新港漁會加工廠啟用

台東縣府接連傳弊 饒慶鈴叮嚀員工：先正己而後正人

相關新聞

東縣府調查金崙溫泉水位急降原因 工研院聲明：未參與調查

台東縣金崙溫泉區上個月發生地下水位急降9.5公尺，台東縣政府調查結果出爐，研判和地震有關。不過外傳工研院參與實地勘察，工...

基隆第一批綜合所得稅退稅 5萬件、6億8千萬元29日入帳

財政部北區國稅局基隆分局今天表示，基隆市110年度綜合所得稅第一批退稅將7月29日撥入納稅義務人指定的金融機構帳戶或寄發...

海上有中元普度貢桌？海廢絞成平台漁民因這原因插滿旗

基隆外海近日出現海上廢棄漁網連同保麗龍、塑膠等垃圾絞在一起，形成漂流在海上12平方公尺的漂流廢棄網具平台，恐對航行的船舶...

影／城博會後轉運站前拆地磚 基市府澄清缺失改善非浪費公帑

基隆市「2022城市博覽會」上月10日到19日一連10天展期，風光落幕，但民眾發現結束僅月餘，展場之一的城際轉運站前廣場...

蘇澳斥資逾3000萬元打造 樂齡托老新建設今啟用

宜蘭縣蘇澳鎮蘇西社區是縣內超高齡城鎮之一，公所考量蘇西社區活動中心年久老舊，斥資逾2千萬元重建成全新托老空間，另外僅隔一...

台東監理站網路標售6666、8888等汽車、普通重機車牌

台東監理站將於下月15日9時起，至17日上午9時止，辦理自用小客貨車（代碼BNG）號碼從0001到9999，及普通重型機...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。