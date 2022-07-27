無印良品台東門市開幕 配合地方特色推服務車下鄉

MUJI無印良品台東門市今天開幕，配合地方特色推出移動服務車下鄉，以及「慢食餐車」呼應台東縣政府推慢生活的精神，並和縣府簽訂合作備忘錄。

無印良品台東門市位於台東市精華區正氣路和中正路口，全台第57個店。

無印良品公關帥宗婷表示，因考量台東地區地形狹長，鄉鎮間距離遠，單一門市無法滿足所有需求，因此於7月初展開「MUJI無印良品移動服務車」，除販售商品，更希望成為與台東各地居民的生活交流站，透過與在地的互動去觀察發現、傾聽鄰里，期望能夠提供幫助及解決生活問題。

同時首次推出周末限定市集「慢食餐車」呼應台東慢生活的精神，與「台東慢食節」合作，特別規劃於週末邀請店家、職人進駐門市，與更多顧客享受「Good（優質）、Clean（純淨）、Fair（公平）」的台東飲食文化，邀請在地顧客共享包羅縱谷平原、森林、山坡、海岸的台東食物地景。

另外，在特殊服務面上，台東門市擁有許多東部獨家的設計與規劃，包含為提升服務品質在台東門市引進「自助收銀服務」，減少顧客結帳等候時間，也能提升門市夥伴在賣場上與顧客面對面交流機會，真正瞭解顧客需求並提供合適的商品選購推薦。

稍後縣長饒慶鈴與無印良品總經理吉田明裕在縣府大禮堂簽訂合作備忘錄。

饒慶鈴表示，締結合作備忘錄後業者將針對台東縣境內地方活化、活用地方資源、振興地方產業、育兒以及高齡者支援等社會福利公共議題提供企業社會責任。