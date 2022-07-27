蔡適應推寵物友善政策 與議員合作加速設首座寵物公園

民進黨基隆市長參選人蔡適應今天表示，將與13位民主進步黨提名的市議員參選人，一起提出共同的政見，也就是寵物友善的政策，包括推動基隆市的寵物公園，目前市府也有初步規畫，相關的土地使用同意取得，他會來向中央或事業單位協調，讓第一個寵物公園的誕生。

蔡適應昨與市議員參選人們拍攝定裝照時，他的愛犬TONY吸引許多參選人與TONY合拍照片，蔡適應表示，TONY是他的家人、也是鋼鐵人的意思，目前已經快5歲，是他和太太扶養的柴犬，特別是TONY相當喜歡鏡頭，喜歡交朋友和大家互動。

蔡適應提到，他與13位民主進步黨提名的市議員參選人有一起共同的政見，也就是寵物友善的政策，包括推動基隆市的寵物公園，目前基隆市政府也有做初步的規劃，相關的土地使用同意取得，他也會來向中央或事業單位協調。

蔡適應說，對於基隆市民來說，能有第一個寵物公園的誕生，可以促使基隆提升寵物友善的環境，加強人與人、寵物與寵物間的互動，特別是歐美的研究有發現，透過長者與寵物的互動，可以促進身心健康，他會來讓寵物友善與社會福利結合。

蔡適應補充說明，議員張秉鈞有在基隆市議會提案，加速寵物公園的建置，而且建置的位置就在漁業署所轄範圍，就在八斗子碧砂漁港，他也和漁業署正在協調當中。