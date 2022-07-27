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影／城博會後轉運站前拆地磚 基市府澄清缺失改善非浪費公帑

聯合報／ 記者游明煌邱瑞杰／基隆即時報導
城博會後轉運站前拆地磚，市府澄清缺失改善非浪費公帑。記者游明煌／攝影
城博會後轉運站前拆地磚，市府澄清缺失改善非浪費公帑。記者游明煌／攝影

基隆市「2022城市博覽會」上月10日到19日一連10天展期，風光落幕，但民眾發現結束僅月餘，展場之一的城際轉運站前廣場地磚有大面積拆除，質疑浪費公帑，也有市長參選人提出質疑。市府今天說明，為與港西街周邊環境順平及確保施工品質，城博會後要求承商進行廣場部分地磚之缺失改善，提供民眾無障礙通行環境，完全沒有增加經費及浪費公帑。

有民眾在社群基隆人大小事貼文，指城市博覽會結束僅月餘，當時加緊趕工的地磚開始拆，好好又新穎的地磚剛鋪好，不解為何要拆除，引發民眾議論。

議員呂美玲表示，地磚鋪好月餘就拆掉，顯示當初規畫是否不夠完整，為了配合城博會展出而急就章，如果不是這樣就是錢太多，會在議會再提出來，請市府完整說明，她認為有浪費公帑之嫌。

無黨籍基隆市長參選人黃希賢到場了解，他說，港西街城際轉運站廣場，在城博會前趕工完成，如今再拆除補強，質疑為何當初施工不是一步到位，成本市民埋單嗎？還指地磚一敲就碎，質疑品質。

基隆市府觀光及城市行銷處長曾姿雯表示，城際轉運站廣場為了與港西街周邊環境順平及確保施工品質，城博會後要求承商進行廣場部分地磚之缺失改善，以提供民眾無障礙通行環境，完全沒有增加經費及浪費公帑之情事。

曾姿雯說，該改善區域已圍設施工圍籬，任何人均不得未經同意擅自進入工區，民眾此舉這已違反工地安全規定，且參選人提供影片中敲碎部份並非地磚，而是水泥墊層。請個別參選人不要因為選舉目的，張冠李戴胡亂拼湊，誤導視聽。

城博會後轉運站前拆地磚，市府澄清缺失改善非浪費公帑。記者游明煌／攝影
城博會後轉運站前拆地磚，市府澄清缺失改善非浪費公帑。記者游明煌／攝影

基隆市長 黃希賢

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