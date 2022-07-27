蘇澳斥資逾3000萬元打造 樂齡托老新建設今啟用

宜蘭縣蘇澳鎮蘇西社區是縣內超高齡城鎮之一，公所考量蘇西社區活動中心年久老舊，斥資逾2千萬元重建成全新托老空間，另外僅隔一條馬路的公墓經公所整理，變身親子共融遊戲場「蘇西公園」。蘇澳鎮長李明哲表示，樂齡托老新建設今天啟用，有助於凝聚居民情感，成為鎮民集會活動、放鬆身心的首選場地。

根據宜蘭縣政府民政處6月統計，宜蘭縣65歲以上老年人口占比18.32%，蘇澳21.37%居縣內超高齡地區之冠。蘇澳鎮公所為提升長照服務向衛福部爭取經費，將使用超過20年、原為1層樓的蘇西社區活動中心拆除重建為2層樓共237.12坪，附設無障礙設施、電梯，以符合長者需求。

蘇澳鎮公所表示，全新建物1樓規劃為集會研習活動之用，2樓作為日間照顧中心，托老服務搭配專屬社交課程，有助於長者健康安老、在地樂活。蘇西社區活動中心是繼蘇澳鎮衛生所、社福長青館，鎮上第3處提供社區托老服務的場域。

另外，蘇澳因無親子公園，地方建議將鄰近活動中心的公墓改造，公所遷葬後，花費1280萬元建造以「花園城市」為設計主軸的蘇西公園，總面積6500平方公尺，親子可以來溜滑梯、攀爬網、盪鞦韆、玩沙池等多元遊憩，這是蘇澳首座取得TAF認證安全標章的全齡化公園。