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蘇澳斥資逾3000萬元打造 樂齡托老新建設今啟用

聯合報／ 記者林佳彣／宜蘭即時報導
蘇西公園是蘇澳首座取得TAF認證安全標章的全齡化公園。圖／蘇澳鎮公所提供
蘇西公園是蘇澳首座取得TAF認證安全標章的全齡化公園。圖／蘇澳鎮公所提供

宜蘭蘇澳鎮蘇西社區是縣內超高齡城鎮之一，公所考量蘇西社區活動中心年久老舊，斥資逾2千萬元重建成全新托老空間，另外僅隔一條馬路的公墓經公所整理，變身親子共融遊戲場「蘇西公園」。蘇澳鎮長李明哲表示，樂齡托老新建設今天啟用，有助於凝聚居民情感，成為鎮民集會活動、放鬆身心的首選場地。

根據宜蘭縣政府民政處6月統計，宜蘭縣65歲以上老年人口占比18.32%，蘇澳21.37%居縣內超高齡地區之冠。蘇澳鎮公所為提升長照服務向衛福部爭取經費，將使用超過20年、原為1層樓的蘇西社區活動中心拆除重建為2層樓共237.12坪，附設無障礙設施、電梯，以符合長者需求。

蘇澳鎮公所表示，全新建物1樓規劃為集會研習活動之用，2樓作為日間照顧中心，托老服務搭配專屬社交課程，有助於長者健康安老、在地樂活。蘇西社區活動中心是繼蘇澳鎮衛生所、社福長青館，鎮上第3處提供社區托老服務的場域。

另外，蘇澳因無親子公園，地方建議將鄰近活動中心的公墓改造，公所遷葬後，花費1280萬元建造以「花園城市」為設計主軸的蘇西公園，總面積6500平方公尺，親子可以來溜滑梯、攀爬網、盪鞦韆、玩沙池等多元遊憩，這是蘇澳首座取得TAF認證安全標章的全齡化公園。

蘇澳兩座新建設今天揭牌啟用，加入服務鎮民行列，鎮長李明哲表示蘇澳建設進行式，蘇西社區新增室內、室外優質活動空間，讓長者多了一處聯絡情感的新據點。

蘇西公園今天啟用，小朋友開心攀爬網。圖／蘇澳鎮公所提供
蘇西公園今天啟用，小朋友開心攀爬網。圖／蘇澳鎮公所提供
蘇西社區活動中心今天揭牌啟用，是繼蘇澳鎮衛生所、社福長青館，蘇澳鎮第3處提供社區托老服務的場域。圖／蘇澳鎮公所提供
蘇西社區活動中心今天揭牌啟用，是繼蘇澳鎮衛生所、社福長青館，蘇澳鎮第3處提供社區托老服務的場域。圖／蘇澳鎮公所提供
蘇西社區活動中心拆除重建為2層樓，附設無障礙設施、電梯，以符合長者需求。圖／蘇澳鎮公所提供
蘇西社區活動中心拆除重建為2層樓，附設無障礙設施、電梯，以符合長者需求。圖／蘇澳鎮公所提供
蘇澳社區活動中心今天揭牌啟用，加入服務鎮民行列。圖／蘇澳鎮公所提供
蘇澳社區活動中心今天揭牌啟用，加入服務鎮民行列。圖／蘇澳鎮公所提供
蘇西公園今天啟用，小朋友開心攀爬網。圖／蘇澳鎮公所提供
蘇西公園今天啟用，小朋友開心攀爬網。圖／蘇澳鎮公所提供
蘇澳鎮長李明哲（右4）表示，樂齡托老新建設今天啟用，有助於凝聚居民情感，成為鎮民集會活動、放鬆身心的首選場地。圖／蘇澳鎮公所提供
蘇澳鎮長李明哲（右4）表示，樂齡托老新建設今天啟用，有助於凝聚居民情感，成為鎮民集會活動、放鬆身心的首選場地。圖／蘇澳鎮公所提供
蘇西公園設有滑梯、攀爬網、鞦韆、玩沙池、平衡跳樁等多元遊憩設施。圖／蘇澳鎮公所提供
蘇西公園設有滑梯、攀爬網、鞦韆、玩沙池、平衡跳樁等多元遊憩設施。圖／蘇澳鎮公所提供

蘇澳 親子 宜蘭

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