台東監理站網路標售6666、8888等汽車、普通重機車牌

台東監理站將於下月15日9時起，至17日上午9時止，辦理自用小客貨車（代碼BNG）號碼從0001到9999，及普通重型機車（代碼NPK）號碼0001到9999，網路公開標售，汽車、機車號碼各分3級招標，各有招標底價。

台東監理站站長洪美芳表示，本次標售分為三個等級競標，第1級號牌為4碼同號如8888、9999，第2級號牌為雙雙對對

及前小後大如6688、8899及步步高升如5678、6789，第3級號牌為第1、2級招標牌照號碼以外之號碼。

台東監理站表示，前述等級說明僅供參考，實際號碼依標售為準，請有意競標者特別留意，有關招標底價標準請參考「公路證照及監理規費收費辦法」，歡迎民眾參與競標，如有任何問題，請洽本站電話089-311539轉108鍾先生。