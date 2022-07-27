東縣府調查金崙溫泉水位急降原因 工研院聲明：未參與調查

台東縣金崙溫泉區上個月發生地下水位急降9.5公尺，台東縣政府調查結果出爐，研判和地震有關。不過外傳工研院參與實地勘察，工研院表示，因未參與此次調查，無法確定原因。

台東縣政府財政及經濟發展處表示，金崙溫泉區地下水位6月24日以垂直式下降約9.5公尺（從62.5公尺下降至53公尺），民眾反映是否和地熱開發有關。經蒐集相關資料並詢問專家學者意見，研判可能與地震連帶影響，應屬獨立偶發性事件，和地熱業者鑽鑿地熱井無關。

財經處表示，水位於7月14日已回升近原高度，截至7月25日為止，監測資料顯示水位皆維持在61公尺左右。

工業技術研究院行銷傳播處今天發布新聞稿表示，針對外傳工研院參與實地勘察，並指出金崙溫泉區地下水位受到近期2次地震所致。工研院聲明並未參與此次地下水位下降的調查，也並無指出水位下降是何因素所致。

工研院表示，台灣位於環太平洋火山帶上，地熱徵兆明顯，全島有接近百處的溫泉與地熱徵兆區，資源十分豐富。地熱開發的進程也與國際相似，地熱資源的應用多由溫泉遊憩利用起步，朝向發電開發發展。根據地質構造與所屬區域推測，深藏於台灣地底下的地熱能應有不少，也值得進一步開發利用。

工研院自1966年即投入台灣地熱資源調查探勘工作，長年投入技術開發與經驗累積，也間接促成2021年宜蘭清水4.2MW地熱發電廠商轉，足可供應宜蘭1萬戶家庭全年用電。工研院表示，未來將持續與產業和地方政府密切合作，為台灣的地熱發展投入心力。