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紙錢集中焚燒基隆天外天焚化廠祈福淨爐 資深道長淨壇

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
紙錢集中焚燒基隆天外天焚化廠祈福淨爐，資深道長淨壇。圖／基隆市政府提供
紙錢集中焚燒基隆天外天焚化廠祈福淨爐，資深道長淨壇。圖／基隆市政府提供

基隆市環保局今天在天外天焚化廠祈福淨爐，副市長林永發主祭、資深道長李騰龍演法淨壇，將紙錢集中焚燒相關設備及場地潔淨去穢。民眾可放心將中元普度的紙錢，交環保局集中焚燒。

祈福淨爐儀式，包括黃姓宗親會主委黃丁風等人到場，由道長演法淨壇把紙錢收運專車、暫存區、專用貯坑等潔淨去穢，祈求四方好兄弟保佑基隆風調雨順、國泰民安。

林永發指出，今年邁入第168年的鷄籠中元祭，是基隆最大祭祀活動，市府推行紙錢集中焚燒，透過虔誠儀式祈福淨爐，對先人敬意不減。另還推「以善代金」，將部分買紙錢費用捐款做公益，也對環境維護盡份心力。

以善代金自103年起已捐款123萬元，其中110年最高達到26萬元，為歷年最高。紙錢集中焚燒活動，自95年推廣至今已歷16年，紙錢收運量至今已累積已突破1350公噸以上。

今年度環保局與大型社區接洽，設置紙錢集中箱區，於社區普度時間前預約紙錢集中收運，目前配合的有七堵區國際世貿公寓及幸福人生、安樂區城上城、中正區山海觀及星河繪、信義區麗景江山、早安國揚及微笑台北等社區。

環保局紙錢收運專線（02）24651115分機271，全年度免費收運，請於收運前一日完成電話預約，預約時段上午9至11時30分，及下午2至4時30分；民眾若要自行交運，可交運至環保局紙錢暫存區，地址在信義區培德路221-3號前行約100公尺處，全年度開放。

另外，農曆七月期間於環保局清潔隊第一區隊，增設紙錢集中箱(仁愛區獅球路48巷1號)；為配合減塑政策，環保局不提供紙錢集中袋，請民眾自備紙袋或紙箱交運；若有需要普渡文疏及封條，亦可至基隆市環保局網站「便民服務」→「表單下載」下載列印。

紙錢集中焚燒基隆天外天焚化廠祈福淨爐，資深道長淨壇。圖／基隆市政府提供
紙錢集中焚燒基隆天外天焚化廠祈福淨爐，資深道長淨壇。圖／基隆市政府提供
紙錢集中焚燒基隆天外天焚化廠祈福淨爐，資深道長淨壇。圖／基隆市政府提供
紙錢集中焚燒基隆天外天焚化廠祈福淨爐，資深道長淨壇。圖／基隆市政府提供
紙錢集中焚燒基隆天外天焚化廠祈福淨爐，資深道長淨壇。圖／基隆市政府提供
紙錢集中焚燒基隆天外天焚化廠祈福淨爐，資深道長淨壇。圖／基隆市政府提供
紙錢集中焚燒基隆天外天焚化廠祈福淨爐，資深道長淨壇。圖／基隆市政府提供
紙錢集中焚燒基隆天外天焚化廠祈福淨爐，資深道長淨壇。圖／基隆市政府提供

基隆 普度 捐款

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