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基隆崇智街頻傳跳電攤商氣炸 台電：天熱用電大增變壓器將汰換

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆崇智街頻傳跳電，台電：天熱用電大增變壓器將汰換。記者游明煌／攝影
基隆崇智街頻傳跳電，台電：天熱用電大增變壓器將汰換。記者游明煌／攝影

基隆市七堵區崇智街電桿變電箱昨又冒出火花，攤商怨聲載道，議員楊秀玉指2個月來崇智街無預警停電第五次，影響攤商生計，要求台電徹底改善。台電今天說明，近來天氣炎熱，攤商用電量大增，部分未提出申請，導致變壓設計頻過熱，已就該組變壓器設計汰換。

崇智街電桿變電箱昨又冒出火花，台電緊急斷電搶修，造成近數十攤商無預警停電，電冰箱、冷氣無法運作，攤商怨聲載道。議員楊秀玉痛批，2個月來崇智街無預警停電第五次，大熱天民眾隨時擔心跳電，嚴重影響生計。

台電基隆區處今天說明，昨天下午1時12分，接獲基隆市區崇智街某處「欠相」通報，立即派員赴現場確認，經查修結果是某電桿上25kVA普通型變壓器引線電流不穩，造成崇智街某用戶欠相。

台電表示，經上桿檢測，研判變壓器引線接頭螺絲鬆動致接頭發熱，經搶修人員與周邊用戶溝通後，停電10分鐘，重新處理接頭處，接頭已無發熱情形，供電恢復正常。昨晚派員量測負載電流供電正常，紅外線量測接頭平均溫度在33度左右，溫度正常。

欠相為電源線因斷線、連接部鬆脫、控制用開關接觸不良等因素，讓原本以三相電壓運轉變為單相運轉的狀態，稱為「欠相」。

台電並指出，近來天氣炎熱，攤商用電量大增，部分未提出申請，導致原先設計的變壓器頻傳過熱負載，已就該組變壓器設計汰換。

台電 停電

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