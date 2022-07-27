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花蓮七腳川部落傳統弓製作研習 再現原民珍貴技藝

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
學員們一刀刀刻製長弓，每道工序都不馬虎。圖／吉安鄉公所提供
學員們一刀刀刻製長弓，每道工序都不馬虎。圖／吉安鄉公所提供

原住民部落生活中，弓箭於狩獵文化裡扮演著重要角色，其製作方式更是匯聚祖先的智慧，然而隨著時代改變，狩獵及製作方式逐漸失傳。花蓮吉安鄉公所為傳承重要技藝，在七腳川部落開辦系列培訓課程，邀請講師帶著學員從素材挑選、製作、射擊等，傳揚珍貴的部落傳統技藝。

弓箭製作職人何明義表示，過去製作長弓的素材多以黑皮樹、黃皮樹為主，長輩在山林裡狩獵時，經常使用生長在河邊的黑皮樹，因為彈性佳，大多用來吊山豬等獵物使用。

由於早期製弓常用的七里香素材現不好取得，何明義說，這次創新使用榕樹氣根製作，雖然沒有七里香耐用，不過取得便利、彈性佳，也是製弓優選材料之一。學員們都相當用心認真，期待大家都能投入弓箭製作，傳揚祖先的傳統技藝。

學員們拿著自己從素材挑選、一刀刀刻製的長弓作品，紛紛開心地說，弓箭製作確實非常繁瑣和辛苦，感受早期祖先的辛勞與智慧，如何從廣大山林中挑選合適木料，並經不斷刨除、塑型才能完成，而弓的長度、弧度與射擊準確度等息息相關，每道工序都是一門學問。

鄉公所指出，七腳川部落頭目陳春生非常用心，聘任專業指導老師細心教學，讓傳統狩獵與製弓技能再現，更創意運用常見榕樹氣根製作，讓學員們在課程中從中了解狩獵相關知識與祖先智慧。

吉安鄉長游淑貞表示，現今生活型態鮮少有入山林狩獵機會，在大家努力與推廣下，已逐漸成為各年齡層都能參與的運動項目，鄉公所也於每年舉辦鄉長盃射箭比賽，藉此讓族人們經驗交流。

七腳川部落頭目陳春生示範射箭姿勢，用心講解。圖／吉安鄉公所提供
七腳川部落頭目陳春生示範射箭姿勢，用心講解。圖／吉安鄉公所提供
吉安鄉公所在七腳川部落開辦弓箭培訓課程，邀請講師帶著學員從素材挑選、製作、射擊等，傳揚珍貴的部落傳統技藝。圖／吉安鄉公所提供
吉安鄉公所在七腳川部落開辦弓箭培訓課程，邀請講師帶著學員從素材挑選、製作、射擊等，傳揚珍貴的部落傳統技藝。圖／吉安鄉公所提供

吉安 原住民

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