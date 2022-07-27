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獨／昨又跳電2個月無預警停電5次 基隆崇智街攤商氣炸

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
昨天又跳電，崇智街2個月無預警停電5次，議員楊秀玉要求台電正視，加強檢修、換新變電箱設備。記者游明煌／攝影
昨天又跳電，崇智街2個月無預警停電5次，議員楊秀玉要求台電正視，加強檢修、換新變電箱設備。記者游明煌／攝影

基隆市七堵區崇智街電桿變電箱昨又冒出火花，台電緊急斷電搶修，造成近數十攤商無預警停電，電冰箱、冷氣無法運作，攤商怨聲載道。議員楊秀玉痛批，2月來崇智街無預警停電第五次，大熱天民眾隨時擔心跳電，嚴重影響生計。 台電表示會加強檢修。

議員秀玉說，昨天下午1點多接獲民眾反映，祟智街、光明路口電纜再次冒出火花，沒多久台電人員趕至在電桿檢修，沒多久，攤商數十戶又無預警停電，天氣非常熱，大家怨聲載道。

楊秀玉表示，6月1日至今，崇智街頻頻傳出變電箱爆炸、電纜也連多次冒出火花，質疑「台電到底怎麼了？」應馬上找出問題徹底解決，別讓民眾每天心驚膽跳，擔心不知何時會停電。

「電冰箱不能運作，常常無預警停電，電器會壞掉，台電要負責嗎？」一名攤商氣到上前向台電人員理論。

現場台電搶修人員解釋，變電箱電纜線接頭疑老舊燒掉，已緊急搶修完成，造成部分電戶停電，會加強附近線路檢修。

附近攤商不滿說，「6月就跳電四次了，太離譜了，這麼熱誰受得了」，6月1日到22日發生4次跳電，其中，在22日傍晚5點多，崇智街口的電桿先冒出火花，搶修後晚間7點多復電，但晚間9點又起火，一天連續兩次事故，共造成44戶停電，攤商都氣炸。

楊秀玉表示，台電雖有即時搶修處理，但2個月發生5次無預警停電，太嚴重了，希望台電要正視這個問題。

台電人員指出，近日天氣炎熱，用電量增加，部分老舊設備故障冒火花，將改成地下低壓電纜，避免相同情形一再發生，並會加強附近電纜線及變電箱設備檢修。

昨天又跳電，崇智街2個月無預警停電5次，議員楊秀玉要求台電正視，加強檢修、換新變電箱設備。記者游明煌／攝影
昨天又跳電，崇智街2個月無預警停電5次，議員楊秀玉要求台電正視，加強檢修、換新變電箱設備。記者游明煌／攝影
昨天又跳電，崇智街2個月無預警停電5次，議員楊秀玉要求台電正視，加強檢修、換新變電箱設備。記者游明煌／攝影
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台電 停電 冰箱

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