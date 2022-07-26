影／提固定、暫時設施方案 謝國樑：海景兒童樂園可行

國民黨基隆市長參選人謝國樑在美國聖塔莫尼卡海灘，跨洋表示基隆海景兒童主題樂園政見源自此地，引發議論。謝國樑今天表示，方案絕對可行，並已研擬興建兒童樂園固定設施，夏季營運，冬季維護保養；或是夏天把遊樂設施搬到潮境的暫時性方案。

謝國樑去年底提出兒童樂園方案，指基隆臨海，有非常棒的海洋景觀與地理條件，未來擔任市長，希望能打造適合孩子和民眾可以遊玩、欣賞的海岸景點。謝日前赴美參加立法領袖基金會（SLLF）年度大會，前往加州有設樂園的聖塔莫尼卡海灘，重申政見構想源由。

有人質疑潮境公園不適合做海景樂園，謝國樑辦公室發言人余治明今天說，海洋保育跟親子娛樂並不衝突，早在兩年前就邀請過環境地質專家學者地考察，針對海景兒童樂園計畫充分思考。

謝國樑也在美國拍攝影片發聲，強調海景兒童樂園並不是設在所謂的「垃圾保育區」，而是潮境閒置大草原和鄰近的停車場，未來規畫可採取兩種方案推動，絕對可行。

第一種是設置常態性設施，就是真正蓋兒童樂園在上面，冬天休息、維護和保養。暫時性設施則是夏天的時候，把遊玩器具搬到這邊來跟市民同樂。

謝國樑表示，有很多人說颱風因素，讓基隆不適合辦遊玩（設施），但是海科館也是在一樣的地方。台灣隨時會碰到颱風，只要有好的配套，不應該因噎廢食，不能說因為有颱風，先入為主認為任何玩的地方都不適合。只要有玩的設施，市民就可以享受更豐富的城市生活。