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三星安農溪馬拉松嘉年華啖美食 相揪來「蔥一波」

聯合報／ 記者林佳彣／宜蘭即時報導
三星安農溪馬拉松嘉年華分成全馬組42公里、半馬組21公里、健康組10公里、休閒組5公里，此為去年活動照。記者林佳彣／攝影
三星安農溪馬拉松嘉年華分成全馬組42公里、半馬組21公里、健康組10公里、休閒組5公里，此為去年活動照。記者林佳彣／攝影

國內疫情趨緩，宜蘭縣三星鄉公所積極推廣在地觀光，12月4日登場的第三屆「三星安農溪馬拉松嘉年華」即日起開放報名，限額3000人。鄉長李志鏞表示，安農溪流域是三星知名旅遊景點，泛舟、單車、跑步等休憩活動熱門，邀請民眾年底來熱血「蔥一波」跑起來。

三星安農溪馬拉松嘉年華今年分成全馬組42公里、半馬組21公里、健康組10公里、休閒組5公里；其中首次挑戰全馬的選手，大會將頒「初馬獎」殊榮。

賽事路線串連各觀光景點，起點、終點均為三星鄉立綜合運動場，會經過天送埤火車站、破布烏彩繪堤防、蘭陽發電廠、安農溪河畔、落羽松秘境等，飽覽三星美麗景致之餘，沿途設有12處美食補給站，能大啖三星蔥捲、卜肉、牛排、滷味等好料。

完賽禮豐富可期，不只有機能排汗衫、運動短褲、運動毛巾、運動頭巾，還有三星冠軍米、完賽獎牌、成績證書、完賽餐點等。

三星鄉長李志鏞今天在落羽松秘境試跑，宣傳三星安農溪馬拉松嘉年華，也以當地農特產品三星蔥為哏，歡迎全國跑友蔥（衝）一波，作伙用雙腳體驗三星之美。詳情請上臉書「三星安農溪馬拉松嘉年華」或伊貝特報名網查詢。

賽事路線串連各觀光景點，沿途設有12處美食補給站，能大啖三星蔥捲、卜肉、牛排、滷味等好料，此為去年活動照。記者林佳彣／攝影
賽事路線串連各觀光景點，沿途設有12處美食補給站，能大啖三星蔥捲、卜肉、牛排、滷味等好料，此為去年活動照。記者林佳彣／攝影
三星鄉長李志鏞今天在落羽松秘境試跑，宣傳三星安農溪馬拉松嘉年華。圖／三星鄉公所提供
三星鄉長李志鏞今天在落羽松秘境試跑，宣傳三星安農溪馬拉松嘉年華。圖／三星鄉公所提供
三星安農溪馬拉松嘉年華路線經過蘭陽發電廠、安農溪河畔、落羽松秘境等，此為去年活動照。記者林佳彣／攝影
三星安農溪馬拉松嘉年華路線經過蘭陽發電廠、安農溪河畔、落羽松秘境等，此為去年活動照。記者林佳彣／攝影
宜蘭縣三星鄉公所推廣在地觀光，12月4日登場的第三屆「三星安農溪馬拉松嘉年華」即日起開放報名，限額3000人。圖／三星鄉公所提供
宜蘭縣三星鄉公所推廣在地觀光，12月4日登場的第三屆「三星安農溪馬拉松嘉年華」即日起開放報名，限額3000人。圖／三星鄉公所提供
三星安農溪馬拉松嘉年華的起點、終點均為三星鄉立綜合運動場，此為去年活動照。記者林佳彣／攝影
三星安農溪馬拉松嘉年華的起點、終點均為三星鄉立綜合運動場，此為去年活動照。記者林佳彣／攝影
三星安農溪馬拉松嘉年華的賽事路線，沿途經過天送埤火車站、破布烏彩繪堤防等觀光景點。記者林佳彣／攝影
三星安農溪馬拉松嘉年華的賽事路線，沿途經過天送埤火車站、破布烏彩繪堤防等觀光景點。記者林佳彣／攝影

馬拉松 安農溪 宜蘭

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