影／基消防局獲扶輪社捐贈四輪驅動幫浦消防車、遙控救生圈

基隆市消防局接受民間社團捐贈四輪驅動幫浦消防車、遙控救生圈，今天在基隆市災害應變中心辦捐贈儀式。消防局長陳龍輝感謝扶輪社友協助充實消防車輛、裝備及器材，增添消防救災戰力，讓民眾生命財產安全更有保障。

消防局於今在災害應變中心舉行捐贈儀式，接受國際扶輪3490地區總監陳向緯暨全體同仁捐贈四輪驅動幫浦消防車，以及國際扶輪3522地區總監葉再成、台北滬尾扶輪社社長莊評州暨全體社友捐贈S1遙控救生圈，市價約310萬元。

消防局表示，國際扶輪3490地區捐贈的四輪驅動幫浦消防車，配搭的移動式消防幫浦，重量輕、體積小，可單人搬動。高壓細水霧系統可電動或手動驅動，並有水霧、水柱及泡沫三種模式可切換。

消防局說，強大的動力使微小的細水霧救災效能巨大化，滅火效能高。在極高的壓力下，使用最少量的水和最有效的霧化噴射，實現高滅火能力。因為機動性能較佳，能快速穿梭巷弄抵達救災現場，非常適用於基隆市狹小巷道災害搶救，增加消防戰力。