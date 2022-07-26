花蓮連日高溫未降雨 赤科山民生用水快枯竭

花蓮玉里鎮赤科山金針花季下月開跑，但在連續多日高溫、又未降雨的天氣下，不但金針花只開1成成多，山上民生用水也快要枯竭。農友希望已延宕5年的簡易自來水工程盡快完工，否則接下來的金針花季湧入幾十萬人，用水量一定大增，恐面臨無水可用的窘境。

近日花蓮南區因縱谷地形無海風調節，屢創高溫紀錄，玉里鎮赤科山社區發展協會總幹事李光濱表示，平地飆高溫，山上也沒有比較涼，常出現35度高溫。最重要的是，已有20天未降雨，山上約60戶使用山泉水與地表水，非常仰賴下雨，下月迎來金針花季，遊客，用水量勢必大增，現在只能節約用水度過乾旱期。

李光濱表示，赤科山半山腰有4個蓄水池，分別是100噸，與最大蓄水容量500噸，但今年氣溫高又沒下雨，蓄水池快枯竭，不僅民生用水受影響，就連灌溉用水也缺乏，簡易自來水工程也沒完工。

玉里鎮公所、自來水公司先後到場勘查，初估架設自來水引管約需450萬元。李光濱說，赤科山簡易自來水早在5年前就說要做，到現在水管都沒有接好，公共儲水的水塔乾涸，水無法送到家戶裡，主要原因是經費未到位，希望縣府能重新提報申請經費，正視山上居民的用水需求，否則金針花況可能也會受影響。