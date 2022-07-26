鼎東客運8月1日走入歷史 乘載台東人半世紀交通記憶

台東鼎東客運前身原為「安榮客運」及「興東客運」，46年前為爭營運路權，經台灣省政府交通處要求下兩公司合併，成立「鼎東客運」公司，歷經3代傳承，公司提出分割申請經交通部同意，今年8月1日鼎東客運將走入歷史，山線營運區更名為「東台灣客運」；東部偏遠地區交通運輸將由「東台灣客運」承襲。

鼎東客運副總經理施建州表示，公司分割之事前後經歷8年、3次申請，日前終於收到交通部的來函核准，公司近期已開始針對客運名稱重新烤漆，不少客運車輛已完成更名，很感謝台東鄉親長期支持鼎東客運，下月1日更名後，客運公車、遊覽車的「鼎東客運」名稱將走入歷史，但公司內部「鼎東客運」仍會保留一段時間，完成帳務管理。

鼎東客運昨晚也在臉書貼出公司確定分割訊息，許多網友除貼文恭喜，也表達不捨，表示懷念兒時每天通車上學的歲月，也稱讚感謝鼎東的服務。

台東楊姓市民表示，記得以前鼎東客運山線，必須到安慶街搭車，若要搭海線，則在目前鐵花路旅人驛站1樓買票，大約8年前，縣府為了讓旅客搭車轉運方便，才將鼎東的山海線及台東各客運，整合在現在的轉運站，鼎東客運是許多台東人近半世紀重要記憶。

鼎東客運昨晚在臉書貼文如下：本公司創辦人施水波先生於1969年成立「安榮客運」，初期主要服務玉里、成功一帶。第二代負責人施孟宏先生於1974年正式接棒後，與當時之「興東客運」因爭取營運路線而僵持不下，後來在臺灣省政府交通處要求下兩公司被迫合併，於1976年正式成立「鼎東客運」。

然而，合併初期便時而因兩方經營理念不同而造成公司無法正常運作，後決定分設山線、海線二營運區獨立營運，並另設立管理處總理二營運區共同事務，營運迄今已近半世紀。然而分別持有公司各半股份之二營區，對於彼此既無監督之權利，卻又必須為彼此承擔責任，遇重大議題亦往往只能擱置或維持現狀，對於經營徒增不可控制之風險。

有感於此，在施孟宏先生主導之下，公司終於在2014年第一次正式遞交分割申請。同年，第二代負責人施孟宏先生病故，分割事宜交棒其妻子王欽鈴女士、長子凱嚴與么子建州繼續努力。

承各級長官與各界賢達襄助，在2021年02月09日汽車運輸業審核細則增訂第 4-3條後，公司再次提出分割申請，次年02月07日，交通部公路總局終於來函核准。前後經歷八年，三次申請，2022年08月01日鼎東客運山線營運區正式更名為「東台灣客運」，守護偏遠地區輸運半世紀的「鼎東客運」正式走入歷史；守護東部偏遠地區運輸任務的角色也將由「東台灣客運」承襲。