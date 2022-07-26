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大鯨魚現身海洋廣場 基隆中元祭主燈不再選用生肖造型

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆（雞籠）中元祭主普黃姓宗親會在海洋廣場設置「鯨彩一聲，年年有魚」，中元祭典期間每晚上演燈光秀。記者邱瑞杰／攝影
基隆（雞籠）中元祭主普黃姓宗親會在海洋廣場設置「鯨彩一聲，年年有魚」，中元祭典期間每晚上演燈光秀。記者邱瑞杰／攝影

基隆市政府和今年基隆（雞籠）中元祭主普黃姓宗親會，今天公布一系列祭典科儀及藝文活動。中元祭過去兩年受疫情影響，取消放水燈徒步遊行。基隆市長林右昌宣布今年恢復辦遊行，主普壇開燈放彩當晚蔡英文總統也會出席，歡迎各地民眾來基隆體驗民俗文化饗宴。

基隆中元祭是文化部公告編號第1號的無形文化資產，今年第168年登場。中元祭由不同姓氏宗親會負責籌辦，今年由黃姓完親會主普。基隆市文化局今在東岸商場舉辦開幕記者會，宣布28日（農曆6月30日）起為期1個月祭典科儀和藝文活動內容。

黃姓宗親會理事長黃丁風說，過去海洋廣場的主燈為生肖造型，今年決定改變。基隆是海洋城市，海洋廣場又在港邊，所以主燈造型是鯨魚，這件裝置藝術作品名稱是「鯨彩一聲，年年有魚」。

鯨角主燈今在海洋廣場亮相，黃丁風說，29日（農曆7月1日）起中元祭典期間，每晚7點起到8點30分，間隔半小時共上演4次燈光秀。市民廣場則用公仔花燈布置成「愛的廣場」，代表人間有愛、找到真愛，讓遊客享受祥和氛圍，更希望能激勵年輕人勇於結婚、生孩子。

林右昌說，基隆疫情5月時趨緩，黃姓宗親會成員5月6日來拜訪他，詢問中元祭能辦遊行嗎？他回答很有信心，「拍胸脯」答應今年恢復往年榮光，可以踩街遊行。大家已經悶了兩年，也想把瘟疫趕跑，所以恢復遊行，

文化局今天安排台北愛樂交響樂團在文代祭開幕記者會，演奏改編北管曲牌「風入松」。8月9日（農曆7月12日）主普壇開燈放彩，再安排基隆聚樂社一組、台北愛樂交響樂團、采風樂坊登台，用音樂演譯中元祭族群融合意涵。

黃姓宗親會委由曾拌麵生產「鷄籠中元祭X曾拌麵」，並決定將3000包拌麵和普度供品捐給基隆市食物銀行、基隆市社區照顧關懷據點、人安基金會基隆平安站，表達中元祭博愛普施的精神。

文化局表示，中元祭開龕門、開燈放彩、施放水燈頭等時段，都會提供線上直播服務，讓不能到場的民眾感受現場熱鬧氣氛。相關資訊可上文化局粉絲團（https://reurl.cc/0D4YN6）、文化局官網（https://www.klccab.gov.tw/）查詢。

基隆（雞籠）中元祭主普黃姓宗親會，決定將3000包乾拌麵和普度供品捐助弱勢團體。記者邱瑞杰／攝影
基隆（雞籠）中元祭主普黃姓宗親會，決定將3000包乾拌麵和普度供品捐助弱勢團體。記者邱瑞杰／攝影
基隆（雞籠）中元祭主普黃姓宗親會，決定將3000包乾拌麵和普度供品捐助弱勢團體。記者邱瑞杰／攝影
基隆（雞籠）中元祭主普黃姓宗親會，決定將3000包乾拌麵和普度供品捐助弱勢團體。記者邱瑞杰／攝影
基隆市政府和黃姓宗親會今在東岸商場，宣布基隆（雞籠）中元祭一系列祭典科儀及藝文活動。記者邱瑞杰／攝影
基隆市政府和黃姓宗親會今在東岸商場，宣布基隆（雞籠）中元祭一系列祭典科儀及藝文活動。記者邱瑞杰／攝影
基隆市政府和黃姓宗親會今在東岸商場，宣布基隆（雞籠）中元祭一系列祭典科儀及藝文活動。記者邱瑞杰／攝影
基隆市政府和黃姓宗親會今在東岸商場，宣布基隆（雞籠）中元祭一系列祭典科儀及藝文活動。記者邱瑞杰／攝影

基隆市長 中元祭 文化局

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