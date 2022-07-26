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台東青年發展委員會成立 青年議員建議：納正式編制

聯合報／ 記者卜敏正／台東即時報導
饒慶鈴頒發聘書給青年委員。記者卜敏正／翻攝
饒慶鈴頒發聘書給青年委員。記者卜敏正／翻攝

台東縣政府今日成立「台東青年事務發展委員會」，縣長饒慶鈴強調成立青年事務發展委員會，除廣納青年意見，成為縣府與在地青年溝通窗口，也要深化青年事務，讓青年在台東勇敢追夢，但議員建議成立「青年事務科亅，以正式編制做更多服務。

40歲台東縣議員黃治維表示，2年前就在議會建議，縣府應成立青年事務局或事務科，以正式編制協助青年創業、貸款、就業、就學、技術培訓等服務，現在雖成立委員會，但每年只開2次會，提供服務有限，呼籲縣長將青年服務工作納入正式編制。

青年事務發展委員會委員吳柏成表示，之前參與台東的青年文化觀察團，曾提出鐵花藝術村商圈優化，並結合鯉魚山旅遊，過去這一年，發現政策的確朝這方向走，相信青委會成立後，應可吸納更多元意見供。

饒慶鈴表示，青年創意發想力是社會進步源頭，近年青年「東漂」蔚為趨勢，台東一站式產業輔導業者，及部落食尚培訓店家，有超過半數為青年族群。

饒慶鈴說，上任首年即成立全台第1個青年文化觀察團，歷經2年參與討論，推出以青年視角撰寫的「台東文化政策白皮書」，同時縣府也走入部落圍火，與青年討論公共議題，成立全台唯一原住民青年文化觀察團。

她說，台東縣青年事務發展委員會，不歸屬縣府任何一局處轄下，期盼成為青年和縣府溝通對話首站，也是縣府各局處青年相關事務整合窗口，協助青年解決問題、帶動多元發展。

台東縣青年事務發展委員會，共聘請21名委員，來自藝文、旅遊業、農業及公共事務背景青年代表，每年將定期召開2次會議，推動產業發展、文化共好、公共參與等三大面向，強調促進青年公共參與、落實青創關懷、提供建言平台。

台東縣青年事務發展委員會，將推動產業發展、文化共好、公共參與等三大面向，強調促進青年公共參與、落實青創關懷、提供建言平台。記者卜敏正／翻攝
台東縣青年事務發展委員會，將推動產業發展、文化共好、公共參與等三大面向，強調促進青年公共參與、落實青創關懷、提供建言平台。記者卜敏正／翻攝
台東縣政府今日成立「台東縣青年事務發展委員會」。記者卜敏正／翻攝
台東縣政府今日成立「台東縣青年事務發展委員會」。記者卜敏正／翻攝
台東縣政府今日成立「台東縣青年事務發展委員會」。記者卜敏正／翻攝
台東縣政府今日成立「台東縣青年事務發展委員會」。記者卜敏正／翻攝

青年 台東 饒慶鈴

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