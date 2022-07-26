縱管處推自行車3路線遊花東 送限量農特產品

花東縱谷國家風景區管理處推出「徐行縱谷 玩騎認證享好禮」活動，即日起至10月31日止，玩騎3條多元自行車路線，除了可獲得在地限量農特產品外，遊客也能搭配「悠遊國旅振興方案」住宿優惠，最高可折抵1300元。

縱管處為推廣花東自行車旅遊風氣，今年推出「徐行縱谷」自行車旅遊品牌，透過自行車路線的串連，向各界介紹花東縱谷豐富且具有深度的人文及自然資源，不只為遊客規畫北中南區各1條2日遊套裝行程，也鼓勵自由行旅客，依照推薦的「洄瀾漫波」、「森林溫泉」、「田園風光」3條自行車多元路線，欣賞沿途風景。

「洄瀾漫波線」全長52.8公里，途經太魯閣國家公園、七星潭與鯉魚潭，可同時滿足峽谷、湖泊及海岸截然不同的自然風貌。「森林溫泉線」全長達71.4公里，從光復到玉里，結合花蓮糖業、阿美族文化、瑞穗溫泉，騎乘享受全台最美的193縣道沿途風景，並到訪世界級景觀歐亞大陸板塊與菲律賓海板塊交界處。「田園風光線」全長37.6公里，騎行在稻米的故鄉池上及關山，將稻田景觀盡收眼底。

縱管處表示，這次好禮特別與路線起迄點鄰近農會或農會超市合作兌獎，包含全家壽豐農會店、光豐地區農會超市、全家玉溪農會店、池上直銷驛站、關山農會超市等。