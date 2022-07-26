小試身手 宜蘭市育成廠商久淘攀岩館遷移開放新課報名

宜蘭市創新育成中心的廠商「久淘攀岩抱石館」積極推動在地攀岩運動，最近把原本位於冬山鄉的「久淘攀岩抱石館」遷到宜蘭市，新館更寬敞、岩牆更具變化，市公所希望讓市民就近參與攀岩活動，甚至有機會培養出攀岩運動選手。

市長江聰淵與育成中心今天前往這家攀岩館，館長陳信豪熱衷攀岩運動，為增加宜蘭在地的攀岩族群和攀岩同好的互動，持續以課程、競賽推廣，希望未來能夠讓宜蘭成為攀岩運動的重要基地，此次遷址是由於他們有大部分的學員來自於宜蘭市，希望能把這項運動帶回到市區推廣。

「久淘攀岩抱石館」遷館後，新館舍場比以前更大佔地面積，讓攀岩者跟觀看者可以在同區域裡討論路線；岩牆也更富變化、提供多元體驗，帶給玩家更有趣的路線與高難度的挑戰。

攀岩課程開放報名，依據不同需求推出3種形式的課程類別，包括「入門攀岩體驗課」提供沒有攀岩經驗的朋友們嘗試接觸攀岩基礎；「團體課程」為期4周的多人課程，與其他學員互動將使課程更加有趣；「教練課程」是教練與學員的一對一訓練教學，提供想獲得更多單獨培訓時間、專業內容的朋友，較為深入的課程內容。