金崙溫泉抽不到水與花蓮地震有關 縣府：水位已恢復

台東金崙地區溫泉地下水位日前下降，民眾質疑因地熱開發，導致地下溫泉水位下降，影響居民及溫泉，台東縣政府今說明，經蒐集相關資料並詢問專家學者，研判可能與日前地震連帶影響，研判應屬獨立偶發性事件，與地熱探勘井較無直接性關聯。

台東縣政府財政及經濟發展處表示，經調閱相關水位監測資料，顯示該地區水位自今年6月24日，垂直式下降約9.5公尺（62.5公尺下降至53公尺）後，縣府持續追蹤及監測，水位於7月14日回升近原高度，至7月25日監測資料顯示，水位皆維持在61公尺左右。

財經處指出，事發至今彙整蒐集資料及洽詢專家學者看法後，推測該地區水位下降原因，可能受6月24、25日，花蓮發生數次芮氏規模4級以上淺層地震，連帶影響導致。

另民眾反映，地熱開發與水位下降是否有關，由於地層內環境不確定因素較多，且十分複雜難以掌握，每一鑽井作業都有發生井噴可能性，但地熱探勘井與溫泉井鑽鑿所需的深度不同，兩者較無直接性影響，此次應屬獨立偶發性事件。

台東著名「金崙溫泉」本月中旬突然抽不到水，一查地下水位竟驟降近10公尺，居民懷疑附近地熱能源工程開挖所致，憂心影響整個溫泉區發展，台東縣政府緊急會勘，要求暫停2周地熱鑿井工程及抽水，請專家學者協助查明真相。