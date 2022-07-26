快訊

直播／累計死亡預計破八千 指揮中心下午2時說明

阿茲海默研究都假的？論文疑造假16年 台籍學者也涉入

下半年有機會去日本玩嗎？佛系防疫的日本現在憂心這件事

金崙溫泉抽不到水與花蓮地震有關 縣府：水位已恢復

聯合報／ 記者卜敏正／台東即時報導
金崙溫泉區地下水位，日前突然產生劇烈降低，在地溫泉業者與居民憂與地熱能源開發有關。記者卜敏正／翻攝
金崙溫泉區地下水位，日前突然產生劇烈降低，在地溫泉業者與居民憂與地熱能源開發有關。記者卜敏正／翻攝

台東金崙地區溫泉地下水位日前下降，民眾質疑因地熱開發，導致地下溫泉水位下降，影響居民及溫泉，台東縣政府今說明，經蒐集相關資料並詢問專家學者，研判可能與日前地震連帶影響，研判應屬獨立偶發性事件，與地熱探勘井較無直接性關聯。

台東縣政府財政及經濟發展處表示，經調閱相關水位監測資料，顯示該地區水位自今年6月24日，垂直式下降約9.5公尺（62.5公尺下降至53公尺）後，縣府持續追蹤及監測，水位於7月14日回升近原高度，至7月25日監測資料顯示，水位皆維持在61公尺左右。

財經處指出，事發至今彙整蒐集資料及洽詢專家學者看法後，推測該地區水位下降原因，可能受6月24、25日，花蓮發生數次芮氏規模4級以上淺層地震，連帶影響導致。

另民眾反映，地熱開發與水位下降是否有關，由於地層內環境不確定因素較多，且十分複雜難以掌握，每一鑽井作業都有發生井噴可能性，但地熱探勘井與溫泉井鑽鑿所需的深度不同，兩者較無直接性影響，此次應屬獨立偶發性事件。

台東著名「金崙溫泉」本月中旬突然抽不到水，一查地下水位竟驟降近10公尺，居民懷疑附近地熱能源工程開挖所致，憂心影響整個溫泉區發展，台東縣政府緊急會勘，要求暫停2周地熱鑿井工程及抽水，請專家學者協助查明真相。

溫泉 台東 地下水

延伸閱讀

花蓮玉里鎮長蔡秋龍涉貪重裁 改150萬元交保

花蓮農地遭偷倒廚餘 環保局將設監視器稽查出入車輛

花蓮多項公共工程延宕 議員批縣府只忙著辦活動

花蓮設環保餐具清洗中心工程落後 縣府預計下月招標

相關新聞

縱管處推自行車3路線遊花東 送限量農特產品

花東縱谷國家風景區管理處推出「徐行縱谷 玩騎認證享好禮」活動，即日起至10月31日止，玩騎3條多元自行車路線，除了可獲得...

小試身手 宜蘭市育成廠商久淘攀岩館遷移開放新課報名

宜蘭市創新育成中心的廠商「久淘攀岩抱石館」積極推動在地攀岩運動，最近把原本位於冬山鄉的「久淘攀岩抱石館」遷到宜蘭市，新館...

金崙溫泉抽不到水與花蓮地震有關 縣府：水位已恢復

台東金崙地區溫泉地下水位日前下降，民眾質疑因地熱開發，導致地下溫泉水位下降，影響居民及溫泉，台東縣政府今說明，經蒐集相關...

身障遊南橫借無障礙公廁「觀感不佳」？台東林管：誤解

伍姓領隊昨帶6名乘坐電動輪椅身障者，到南橫公路旅遊，在向陽國家森林遊樂區借不到殘障廁所，事後去電台東林管處詢問，「是否可...

羅東藝穗節 明起踩街嗨到周末

宜蘭羅東藝穗節精采重頭戲「踩街大秀」明起登場，號召25個社區及團體以「世界藝級棒」為主題，接連三天每晚7點在興東路遊行；...

東大門夜市環保餐具清洗中心 下月招標

花蓮縣環保局2019年獲中央核定6千餘萬元經費，規畫在東大門夜市建置全國首座「環保餐具清洗中心」，除因廠房選址延後2年，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。