影／基隆「希望之丘」親子遊戲設施動工 打造夢想遊戲基地
基隆市中正公園「希望之丘」親子遊戲設施再造工程今天動工，基隆市長林右昌說，遊樂場運用地形高差設計多款溜滑梯，配置不同年齡層遊具與休憩空間，打造民眾全新的夢想遊戲基地。
林右昌和立委蔡適應、市府都市發展處長徐燕興及多名市議員，昨天共同參與開工儀式，祈求工程順利完工。
林右昌說，中正公園遊戲場是基隆人共同記憶，令人印象最深刻的是恐龍溜滑梯。過去的遊戲空間被切割成許多區塊，以現代標準來說，有很大的改善空間。上任後提出希望之丘整體規劃，今天開工的親子遊戲場是最後一塊拼圖。
市府在規劃全新遊戲場過程中，邀孩子王、大小玩咖、幼教老師、還我特色公園行動聯盟和專業設計團隊，跨局處協調出最終方案，運用地形高差設計溜滑梯，並配置不同年齡層遊具與休憩空間，改造原有廁所空間，屋頂增加平台。
徐燕興表示，延續2020年「公園參與機制與中正公園兒童遊戲場工作坊」成果，透過民眾的參與，凝聚遊戲場改造力量，先傾聽在地聲音，釐清各年齡層需求與建議後，進行收斂、整合，據以辦理遊戲場規劃設計。
都發處說，中央補助希望之丘工程共計5億5000多萬元，親子遊戲設施再造計畫工程經費6400多萬元，預計明年2月完工。工區內原有的親子大象保留，並已搬遷到新位置。全區排水設施、遊戲設施、遊戲塔、廁所經過改造後，可望成為民眾全新夢想遊戲基地。
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