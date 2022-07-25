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宜蘭首座原住民族多功能會館啟用 「魚簍」建築新地標

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭縣原住民族多功能會館今天落成啟用，提供族人交流、聚會的好地方。圖／縣府提供
宜蘭縣原住民族多功能會館今天落成啟用，提供族人交流、聚會的好地方。圖／縣府提供

宜蘭原住民族多功能會館今天落成啟用，模仿「Rakar魚簍」彩色造型的6樓建築體相當醒目，成為宜蘭市北區的新地標，提供族人交流、聚會的好地方。

原住民族委員會主任委員夷將‧拔路兒今天參加落成啟用典禮，縣長林姿妙因為確診，以視訊參與送上祝福。夷將主委祝賀宜蘭地區的族人，位於宜蘭市的第一座原住民族綜合服務據點終於圓滿落成，原民會補助這座會館興建經費超過1半以上。

縣政府民政處表示，總經費約1億6600多萬元的原住民族多功能會館位於台九線旁，建築空間以原住民族舞蹈所呈現的圍繞為構想，圍繞建築的格柵、頂樓露台，環層圍繞階梯交織出「祖靈之眼」，融合蒼穹、太平洋、土地等元素，象徵原住民族在地深耕團結與圓滿。

1樓提供交流、聚會、表演、展演及原鄉旅遊服務中心等，2樓設有原家中心、部落大學辦公室、大階梯多功能教室，3樓為都會區文化健康站及課輔教室，4、5樓為辦公空間及聯合辦公室，6樓為多功能會議。

外觀特殊彩色「魚簍」造形地景成為新地標，未來可結合相關遊憩帶，例如新生派出所、原住民族多功能會館開放空間，並連結宜蘭河濱公園北岸遊憩帶，串聯河濱公園、北津公園、磚窯公園及未來的梅洲滯洪公園，提供服務功能並且帶動宜蘭河北岸地區的觀光發展。

宜蘭原住民族多功能會館的建築空間以原民舞蹈呈現的圍繞為構想，圍繞建築的格柵、環層圍繞階梯，象徵團結與圓滿。記者戴永華／資料照片
宜蘭原住民族多功能會館的建築空間以原民舞蹈呈現的圍繞為構想，圍繞建築的格柵、環層圍繞階梯，象徵團結與圓滿。記者戴永華／資料照片
宜蘭縣原住民族多功能會館今天落成啟用，提供族人交流、聚會的好地方。圖／縣府提供
宜蘭縣原住民族多功能會館今天落成啟用，提供族人交流、聚會的好地方。圖／縣府提供
宜蘭縣原住民族多功能會館落成啟用，模仿「魚簍」彩色造型的6層樓建築，相當醒目，成為宜蘭市北區新地標。記者戴永華／攝影
宜蘭縣原住民族多功能會館落成啟用，模仿「魚簍」彩色造型的6層樓建築，相當醒目，成為宜蘭市北區新地標。記者戴永華／攝影
宜蘭縣原住民族多功能會館落成啟用，模仿「魚簍」彩色造型的6層樓建築，相當醒目，成為宜蘭市北區新地標。圖／縣府提供
宜蘭縣原住民族多功能會館落成啟用，模仿「魚簍」彩色造型的6層樓建築，相當醒目，成為宜蘭市北區新地標。圖／縣府提供

原住民 宜蘭 建築 林姿妙

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