快訊

震撼彈！聯發科攜手英特爾合作晶圓代工

安倍過世才2周維安又出包？ 遺孀乘警車遭後方車輛追撞

聽新聞
test
0:00 / 0:00

基隆市民體育活動中心修繕工程開工 打造網球培訓基地

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市民體育活動中心年久失修，市府發包修繕工程今天開工。記者邱瑞杰／攝影
基隆市民體育活動中心年久失修，市府發包修繕工程今天開工。記者邱瑞杰／攝影

基隆市民體育活動中心出現屋頂漏水、牆壁斑駁等問題，建築狀況不佳。基隆市長林右昌今天主持活動中心修繕工程開工典禮，表示完工後將成為北部青少年網球培育中心，地下室空間則規畫用來推廣桌球等運動，讓多雨的基隆多一處舒適的室內活動空間。

教育處表示，市民體育活動中心結構老舊，近幾年出現屋頂漏水、場地積水狀況，民眾使用不便。活動中心前棟為公車處辦公室，耐震係數也不足一併補強。工程項目包括室內網球場地坪更新、屋頂全面更新、機電消防設備更新及前棟結構補強，工期為270日曆天，預定明年3月間完工。

林右昌說，7年多前上任沒多久就來看過市民體育活動中心，因為年久失修，環境不理想。活動中心的空間非常大，整修要花不少錢，當初用部分經費修繕屋頂，勉強可使用，培育網球種子，並開放市民共同使用。

林右昌表示，市民體育活動中心整建談了非常久的時間，在教育部、全國網協、體育會等單位合作下，中央補助基隆4537多萬元，加上市府自籌2090多萬元、前棟相連的公車處建築結構補強1500萬元，合計8128萬元發包修繕。

國內公共工程面臨缺工、缺料問題，林右昌要求承造和監造單位，工程料件預訂、工作期間安排務求完善。不希望開工後監造、營造單位對工程有不同意見，務必做到確保工程品質、抓緊施工時間、注意施工安全、協調圓滿順暢及貫徹績效責任制度要求5大要點，順利如期如質完工。

基隆市民體育活動中心年久失修，市府發包修繕工程今天開工。記者邱瑞杰／攝影
基隆市民體育活動中心年久失修，市府發包修繕工程今天開工。記者邱瑞杰／攝影
基隆市民體育活動中心修繕工程今天開工，前棟公車處辦公大樓一併辦理結構補強。記者邱瑞杰／攝影
基隆市民體育活動中心修繕工程今天開工，前棟公車處辦公大樓一併辦理結構補強。記者邱瑞杰／攝影
基隆市民體育活動中心年久失修，市府發包修繕工程，基隆市長林右昌（前中）今天主持開工典禮。記者邱瑞杰／攝影
基隆市民體育活動中心年久失修，市府發包修繕工程，基隆市長林右昌（前中）今天主持開工典禮。記者邱瑞杰／攝影

體育 基隆市長 林右昌

延伸閱讀

新竹砸12億建棒球場出包 基市花4億改建田徑場也遇困難

蔡適應扮母雞 期盼市長議員Back to Back擊出全壘打

基隆市警局長張樹德接任 林右昌提示打擊電玩等4項任務

海基會秘書長訪基隆 林右昌提區域發展重新定義基隆

相關新聞

基隆市民體育活動中心修繕工程開工 打造網球培訓基地

基隆市民體育活動中心出現屋頂漏水、牆壁斑駁等問題，建築狀況不佳。基隆市長林右昌今天主持活動中心修繕工程開工典禮，表示完工...

紅葉少棒老教練邱慶成老家牆碎瓦破 「開鎖大盜」助重建

台東紅葉少棒故事聞名全台，紅葉教練邱慶成逝世40多年，他的兒子邱敏福仍住在紅葉村陳舊老家，老屋瓦破壁損、不蔽風雨。經地方...

酒店蓋在宜蘭某天公廟上方 「頭上動土大不敬」迎玉帝更上層樓

宜蘭草湖天公廟香火鼎盛，欣芮國際渡假酒店剛好蓋在天公上方，挨批「玉皇大帝頭上動土，大不敬。」為避免不必要聯想，酒店董事長...

影／鳥瞰台東天空太美了 國內雙人休閒跳傘首次試跳

台東縣政府與安捷航空積極申請國內「休閒跳傘」活動，6名跳傘教練今天中午搭飛機，從台東高空跳傘，降落卑南公園廣場完成試跳，...

新竹砸12億建棒球場出包 基市花4億改建田徑場也遇困難

新竹市斥資近12億元重建的新竹市立棒球場出包，無黨籍基隆市長參選人黃希賢表示，基市府砸4億多元改建市立田徑場，「拆光後進...

影／羅東藝穗節創意踩街、千人快閃秀27日熱鬧登場嗨4天

宜蘭羅東藝穗節的精彩重頭戲「踩街大秀」後天起登場，號召25個社區及團體以「世界藝級棒」為主題精心打扮，接連三天的每晚7點...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。