基隆市民體育活動中心修繕工程開工 打造網球培訓基地

基隆市民體育活動中心出現屋頂漏水、牆壁斑駁等問題，建築狀況不佳。基隆市長林右昌今天主持活動中心修繕工程開工典禮，表示完工後將成為北部青少年網球培育中心，地下室空間則規畫用來推廣桌球等運動，讓多雨的基隆多一處舒適的室內活動空間。

教育處表示，市民體育活動中心結構老舊，近幾年出現屋頂漏水、場地積水狀況，民眾使用不便。活動中心前棟為公車處辦公室，耐震係數也不足一併補強。工程項目包括室內網球場地坪更新、屋頂全面更新、機電消防設備更新及前棟結構補強，工期為270日曆天，預定明年3月間完工。

林右昌說，7年多前上任沒多久就來看過市民體育活動中心，因為年久失修，環境不理想。活動中心的空間非常大，整修要花不少錢，當初用部分經費修繕屋頂，勉強可使用，培育網球種子，並開放市民共同使用。

林右昌表示，市民體育活動中心整建談了非常久的時間，在教育部、全國網協、體育會等單位合作下，中央補助基隆4537多萬元，加上市府自籌2090多萬元、前棟相連的公車處建築結構補強1500萬元，合計8128萬元發包修繕。