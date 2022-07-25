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紅葉少棒老教練邱慶成老家牆碎瓦破 「開鎖大盜」助重建

聯合報／ 記者卜敏正／台東即時報導
黑金城（右二）今天上午到紅葉村贈送邱關懷物資，並將協助整修邱老家。記者卜敏正／攝影
黑金城（右二）今天上午到紅葉村贈送邱關懷物資，並將協助整修邱老家。記者卜敏正／攝影

台東紅葉少棒故事聞名全台，紅葉教練邱慶成逝世40多年，他的兒子邱敏福仍住在紅葉村陳舊老家，老屋瓦破壁損、不蔽風雨。經地方聯絡「藝青會」及「雙願橋」計畫團隊，及近年金盆洗手、積極行善的「開鎖大盜」黑金城，今天上午到紅葉村贈送邱關懷物資，並承諾將協助整修老家，也期許拋磚引玉讓更多人支持公益。

黑金城是80、90年代的傳奇大盜，因通曉開鎖技巧，能夠開各式保險櫃，年輕時曾犯下許多重大竊案，被稱為「北盜」、「開鎖大盜」，曾服刑20多年、其中6年在台東度過，出獄後他金盆洗手改行畫畫，婚後有了美滿家庭，開始走訪各地行善。

台東布農族前群委員伊藍日前和友人談起，邱敏福現在住的老家破損嚴重，整間屋子只剩廚房不會漏雨，邱平日只能在簡陋的樹上休息，希望集資幫他整修老屋，黑金城得知後，今與「藝青會」及「雙願橋」團隊，並邀建築工程人員，一起到紅葉村評估邱宅如何整修。

邱敏福表示，父親離開的時候他才6歲、而今已52歲，因為10多年前車禍後、雙腳不良於行，現在沒辦法工作，很感謝黑大哥及團隊專門到紅葉村來幫助他、贈送物資，也希望未來能將父親留下的老房子整修好，真的很感謝大家幫忙。

黑金城表示，紅葉少棒打敗日本和歌山少棒隊，是台灣四五年級最美好的記憶，來到台東看到邱教練的家屋瓦不全、破舊不堪，內心真的很難過，希望能夠盡一份心意，藉由公益物資關懷包銷售盈餘，拋磚引玉，幫助邱家也幫助更多弱勢家庭。

他說，出獄後遇到另一半，結婚組家庭後，對人生有許多不同想法，也希望能幫助更多人，這次贈送「黑到家」公義關懷包，其中包括知名藝人徐乃麟代言的乾拌麵，宜蘭冬山鄉農會支持的優質稻米等民生物資。

黑金城今天上午到紅葉村贈送邱關懷物資，並將協助整修邱老家。記者卜敏正／攝影
黑金城今天上午到紅葉村贈送邱關懷物資，並將協助整修邱老家。記者卜敏正／攝影
黑金城（左一）今天上午到紅葉村贈送邱關懷物資，並將協助整修邱老家。記者卜敏正／攝影
黑金城（左一）今天上午到紅葉村贈送邱關懷物資，並將協助整修邱老家。記者卜敏正／攝影
黑金城（右）今天上午到紅葉村贈送邱關懷物資，並將協助整修邱老家。記者卜敏正／攝影
黑金城（右）今天上午到紅葉村贈送邱關懷物資，並將協助整修邱老家。記者卜敏正／攝影
邱敏福紅葉村陳舊老家，老屋瓦破壁損、不蔽風雨。記者卜敏正／攝影
邱敏福紅葉村陳舊老家，老屋瓦破壁損、不蔽風雨。記者卜敏正／攝影
邱慶成紅葉村老家，屋舊瓦破壁損、不蔽風雨。記者卜敏正／攝影
邱慶成紅葉村老家，屋舊瓦破壁損、不蔽風雨。記者卜敏正／攝影
邱敏福仍住在紅葉村陳舊老家，老屋瓦破壁損、不蔽風雨。記者卜敏正／攝影
邱敏福仍住在紅葉村陳舊老家，老屋瓦破壁損、不蔽風雨。記者卜敏正／攝影

台東 老屋 兒子

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