酒店蓋在宜蘭某天公廟上方 「頭上動土大不敬」迎玉帝更上層樓

宜蘭草湖天公廟香火鼎盛，欣芮國際渡假酒店剛好蓋在天公上方，挨批「玉皇大帝頭上動土，大不敬。」為避免不必要聯想，酒店董事長劉貴富赴天公廟擲筊請示分靈，一次就擲到「聖杯」獲允分靈，今天依禮俗恭迎玉皇大帝更上一層樓，神尊駐駕酒店。

劉貴富表示，「擲筊只有一次機會」幸獲聖杯，意指欣芮酒店也是屬於「草湖玉尊宮」轄區，接受玉帝庇佑，神尊暫時安座在行政管理大樓，日後再依照玉帝所指示的形態、規模、方位，興建廟殿安座敬奉。

據了解，欣芮國際渡假酒店的前身是喜來登宜蘭天外天國際渡假旅館，由天外天國際育樂股份有限公司募資興建，並與縣政府簽訂BOO契約，98年間因大股東之一的美國雷曼兄弟控股公司不敵金融風暴破產，聯貸銀行資金未續貸放，爆發財務糾紛，工程停擺。

直到貝門股份有限公司的合作夥伴欣芮國際開發股份有限公司接手，歷經波折，多年後取得天外天國際育樂股份有限公司股權及經營權，接手開發更名「欣芮國際度假酒店」。

欣芮董事長劉貴富表示，酒店基地正好在香火鼎盛的冬山鄉草湖天公廟上方，「太歲頭上動土」就已不宜，遑論在「玉皇大帝頭上動土」更是大不敬，尊重民間信仰是必要的，欣芮接手後，為了讓工程順利與地方平安，排除不必要聯想，於是有了恭請草湖玉尊宮神尊駐駕酒店的構想。

「似乎是冥冥中安排」，劉貴富說，106年10月28日親自到玉尊宮擲筊祈求玉帝是否同意分靈駐駕酒店，廟方表示只有一次機會，眾人見證下，他一次就擲到「聖杯」；今年6月24日再次到玉尊宮向各玉帝神尊請示，那位神尊願意駐駕欣芮酒店？結果也是一擲「聖杯」，請示頭一尊就欣然同意，讓人直呼「神蹟」，也象徵酒店基地是塊福地。