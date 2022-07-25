快訊

受惠台積電的房市區域將泡沫化？專家用「倒啤酒」解讀

林智堅喊台大論文是原創 學者再抓「准碩士」抄襲鐵證

聽新聞
test
0:00 / 0:00

酒店蓋在宜蘭某天公廟上方 「頭上動土大不敬」迎玉帝更上層樓

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭草湖天公廟香火鼎盛，欣芮國際渡假酒店蓋在天公上方，為避免「玉皇大帝頭上動土，大不敬？」酒店董事長劉貴富擲筊獲允分靈，今天依禮俗恭迎玉皇大帝更上一層樓，駐駕並庇佑酒店。圖／欣芮提供
宜蘭草湖天公廟香火鼎盛，欣芮國際渡假酒店蓋在天公上方，為避免「玉皇大帝頭上動土，大不敬？」酒店董事長劉貴富擲筊獲允分靈，今天依禮俗恭迎玉皇大帝更上一層樓，駐駕並庇佑酒店。圖／欣芮提供

宜蘭草湖天公廟香火鼎盛，欣芮國際渡假酒店剛好蓋在天公上方，挨批「玉皇大帝頭上動土，大不敬。」為避免不必要聯想，酒店董事長劉貴富赴天公廟擲筊請示分靈，一次就擲到「聖杯」獲允分靈，今天依禮俗恭迎玉皇大帝更上一層樓，神尊駐駕酒店。

劉貴富表示，「擲筊只有一次機會」幸獲聖杯，意指欣芮酒店也是屬於「草湖玉尊宮」轄區，接受玉帝庇佑，神尊暫時安座在行政管理大樓，日後再依照玉帝所指示的形態、規模、方位，興建廟殿安座敬奉。

據了解，欣芮國際渡假酒店的前身是喜來登宜蘭天外天國際渡假旅館，由天外天國際育樂股份有限公司募資興建，並與縣政府簽訂BOO契約，98年間因大股東之一的美國雷曼兄弟控股公司不敵金融風暴破產，聯貸銀行資金未續貸放，爆發財務糾紛，工程停擺。

直到貝門股份有限公司的合作夥伴欣芮國際開發股份有限公司接手，歷經波折，多年後取得天外天國際育樂股份有限公司股權及經營權，接手開發更名「欣芮國際度假酒店」。

欣芮董事長劉貴富表示，酒店基地正好在香火鼎盛的冬山鄉草湖天公廟上方，「太歲頭上動土」就已不宜，遑論在「玉皇大帝頭上動土」更是大不敬，尊重民間信仰是必要的，欣芮接手後，為了讓工程順利與地方平安，排除不必要聯想，於是有了恭請草湖玉尊宮神尊駐駕酒店的構想。

「似乎是冥冥中安排」，劉貴富說，106年10月28日親自到玉尊宮擲筊祈求玉帝是否同意分靈駐駕酒店，廟方表示只有一次機會，眾人見證下，他一次就擲到「聖杯」；今年6月24日再次到玉尊宮向各玉帝神尊請示，那位神尊願意駐駕欣芮酒店？結果也是一擲「聖杯」，請示頭一尊就欣然同意，讓人直呼「神蹟」，也象徵酒店基地是塊福地。

目前欣芮酒店的各主體建築結構已經完成，正進行裝修，但因疫情關係，進度有些落後，目前朝向民國114年完工營業的目標努力。

宜蘭草湖天公廟香火鼎盛，欣芮國際渡假酒店蓋在天公上方，為避免「玉皇大帝頭上動土，大不敬？」酒店董事長劉貴富擲筊獲允分靈，今天依禮俗恭迎玉皇大帝更上一層樓，駐駕並庇佑酒店。圖／欣芮提供
宜蘭草湖天公廟香火鼎盛，欣芮國際渡假酒店蓋在天公上方，為避免「玉皇大帝頭上動土，大不敬？」酒店董事長劉貴富擲筊獲允分靈，今天依禮俗恭迎玉皇大帝更上一層樓，駐駕並庇佑酒店。圖／欣芮提供
宜蘭草湖天公廟香火鼎盛，欣芮國際渡假酒店蓋在天公上方，為避免「玉皇大帝頭上動土，大不敬？」酒店董事長劉貴富擲筊獲允分靈，今天依禮俗恭迎玉皇大帝更上一層樓，駐駕並庇佑酒店。圖／欣芮提供
宜蘭草湖天公廟香火鼎盛，欣芮國際渡假酒店蓋在天公上方，為避免「玉皇大帝頭上動土，大不敬？」酒店董事長劉貴富擲筊獲允分靈，今天依禮俗恭迎玉皇大帝更上一層樓，駐駕並庇佑酒店。圖／欣芮提供
宜蘭草湖天公廟香火鼎盛，欣芮國際渡假酒店蓋在天公上方，為避免「玉皇大帝頭上動土，大不敬？」酒店董事長劉貴富擲筊獲允分靈，今天依禮俗恭迎玉皇大帝更上一層樓，駐駕並庇佑酒店。圖／欣芮提供
宜蘭草湖天公廟香火鼎盛，欣芮國際渡假酒店蓋在天公上方，為避免「玉皇大帝頭上動土，大不敬？」酒店董事長劉貴富擲筊獲允分靈，今天依禮俗恭迎玉皇大帝更上一層樓，駐駕並庇佑酒店。圖／欣芮提供

酒店 宜蘭 民間信仰

延伸閱讀

關帝爺生日捐兩千 超好運連筊6聖杯得純金龜

影／貓頭鷹寄身嘉義竹崎玄天上帝廟 以藻井為家守護居民

竹山城隍爺今出巡遶境 林明溱點起馬炮祈願疫情消弭

電池「聖杯」在台灣？從躲棉被痛哭到跑贏全球？輝能CEO第一手告白

相關新聞

基隆市民體育活動中心修繕工程開工 打造網球培訓基地

基隆市民體育活動中心出現屋頂漏水、牆壁斑駁等問題，建築狀況不佳。基隆市長林右昌今天主持活動中心修繕工程開工典禮，表示完工...

紅葉少棒老教練邱慶成老家牆碎瓦破「開鎖大盜」助重建

台東紅葉少棒故事聞名全台，紅葉教練邱慶成逝世40多年，他的兒子邱敏福仍住在紅葉村陳舊老家，老屋瓦破壁損、不蔽風雨。經地方...

酒店蓋在宜蘭某天公廟上方 「頭上動土大不敬」迎玉帝更上層樓

宜蘭草湖天公廟香火鼎盛，欣芮國際渡假酒店剛好蓋在天公上方，挨批「玉皇大帝頭上動土，大不敬。」為避免不必要聯想，酒店董事長...

影／鳥瞰台東天空太美了 國內雙人休閒跳傘首次試跳

台東縣政府與安捷航空積極申請國內「休閒跳傘」活動，6名跳傘教練今天中午搭飛機，從台東高空跳傘，降落卑南公園廣場完成試跳，...

新竹砸12億建棒球場出包 基市花4億改建田徑場也遇困難

新竹市斥資近12億元重建的新竹市立棒球場出包，無黨籍基隆市長參選人黃希賢表示，基市府砸4億多元改建市立田徑場，「拆光後進...

影／羅東藝穗節創意踩街、千人快閃秀27日熱鬧登場嗨4天

宜蘭羅東藝穗節的精彩重頭戲「踩街大秀」後天起登場，號召25個社區及團體以「世界藝級棒」為主題精心打扮，接連三天的每晚7點...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。