新竹砸12億建棒球場出包 基市花4億改建田徑場也遇困難

新竹市斥資近12億元重建的新竹市立棒球場出包，無黨籍基隆市長參選人黃希賢表示，基市府砸4億多元改建市立田徑場，「拆光後進度停擺、擺爛」，有如爛尾工程。基隆市立體育場長葉雅琦今天說，已催告包商提報趕工計畫等資料，若不能依約完成將中止契約，重新招標。

基市府發包重建市立田徑場，並增設停車場及改善周邊運動服務設施，基隆市長林右昌去年2月3日主持動土典禮，計畫拆除舊有環狀看台，改建成開放式運動場域，看台區約3000席，並整建風雨籃球場、網球場、立體停車場，總經費約4億5879萬元。

工程開工後，市府、監造和承造商因為變更設計等問題認知不一。豎立在工地的公告看板標示，工期到今年10月10日，但因工程延宕，如今形同停擺。市府先前表示，完工日期可能會延後到明年12月完工，但近期又傳出可能中止契約，改以最有利標重新招標，工期更難預料。

黃希賢說，若他當市長，絕不會為了政績搶開幕、搶剪綵，讓品質低落的建設影響民眾安危。他也會讓公共工程品質低落的陋習消失，引進民間力量成立超然的廉政平台把關，杜絕弊端。

林右昌今天到隔著正信路與田徑場相望的市民體育活動中心，主持整建工程動工儀式時說，戶外開放的田徑場和室內的體育活動中心，其實是同一區塊、連成一氣的運動場域。