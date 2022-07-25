影／羅東藝穗節創意踩街、千人快閃秀27日熱鬧登場嗨4天

宜蘭羅東藝穗節的精彩重頭戲「踩街大秀」後天起登場，號召25個社區及團體以「世界藝級棒」為主題精心打扮，接連三天的每晚7點在興東路遊行；備受矚目的主花車化身成為羅東老懂猴子群，4.6公尺高的領隊「joy猴」引領6輛花車及隊伍，帶著大家環遊世界。

羅東藝穗節前兩年因為疫情停辦，往年參與的各社區團體積蓄兩年的能量準備，使得今年藝穗節活動內容更有看頭。鎮長吳秋齡與鎮民代表會主席李錫欽今天以「星際領航艦長」裝扮現身，超酷的太空造型站在主花車上揮手，帶領著踩街隊伍提早在活動之前公開亮相。

主花車帶領另外6輛展現世界各洲的特色花車，包括日本鳥居造型花車、以竹子編織成德國大提琴造型的歐洲風花車、特殊布裁的印度孔雀造型花車、鐵片剪裁的非洲肯亞風花車、閃亮雷射布及廢布料編織成芬蘭冰屋的造型花車、埃及法老王造型花車，全是在地10餘名藝術家聯手打造，滿足民眾因疫情所困、無法出國旅遊的想像，透過花車探索世界旅程。

這次共有25個社區及團體參與踩街，每個人以國外穿著造型，創意巧思打扮，例如印地安那戰士、蛋糕盒做成的蒙古包、塑膠紙杯做成熱氣球帽、白雪公主，就連英國友人也以愛麗絲漫遊奇境記的裝扮參與；全國唯一里長森巴鼓隊撼動全場、鎮公所員工也利用公餘之暇組隊練習參與踩街。

鎮公所表示，3天的踩街遊行結束後，30日下午6時還有全國獨一無二的「千人藝穗快閃秀」壓軸表演，精心裝扮的25支隊伍在中山公園前一字排開，千人共舞氣勢磅礡，展現出在地人文故事與社區營造的活力。