快訊

快訊／自撞肇事留疑問！林志穎「仍無法完整拼湊」

林志穎車禍清醒「意識清楚可簡單對話」 確定動手術

BA.5再增2例本土 南部船廠疑出現社區傳播

花蓮設環保餐具清洗中心工程落後 縣府預計下月招標

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮縣環保局為減少垃圾量，2019年獲中央核定6千餘萬元經費，建置全國首座「環保餐具清洗中心」，卻因選址與原物料上漲而進度落後。圖為環保餐具示意圖。記者王思慧／攝影
花蓮縣環保局為減少垃圾量，2019年獲中央核定6千餘萬元經費，建置全國首座「環保餐具清洗中心」，卻因選址與原物料上漲而進度落後。圖為環保餐具示意圖。記者王思慧／攝影

花蓮縣環保局為減少垃圾量，2019年獲中央核定6千餘萬元經費，原訂在東大門夜市建置全國首座「環保餐具清洗中心」，曾因廠房選址問題延後2年。不過，花蓮縣審計室抽查，發現該案仍在規畫設計，進度落後，要求改善。環保局表示，疫情導致缺工缺料，細部設計調整中，預計下月招標。

環保局規畫建置「環保餐具清洗中心」，以減少東大門夜市一次性餐具，2019年獲行政院核定6760萬元經費，預計於2020年建設廠房，卻因東大門夜市是商業區受限使用規定，將廠房移往七星潭旁的四八高地，計畫因此延宕。

花蓮縣議會今天舉行第19屆第22次臨時大會，由審計室報告110年度花蓮縣總決算，審計室指出，「環保餐具清洗中心」目前尚未動工，且在1月抽查時，發現該案還在規畫設計，進度明顯落後；更沒影相關營運計畫及意見調查，可能造成後續經營風險，要求環保局改善。

環保局廢棄物管理科長張華砡表示，正規畫四八高地的土地分割程序，及清洗中心的細部設計，主要原因是受疫情影響，建物原物料大漲，還面臨缺工窘境，廠房經費已從3000多萬元調至5000多萬元，待核定完後，預計8、9月公開招標。

張華砡說，清洗中心工期預計300個工作天，環保局會在工程期間，擬定相關營運計畫。同時，因夜市有淡旺季，可能淡季時環保餐具不夠多，未來會嘗試與企業、餐飲店合作。

花蓮原定在東大門夜市設置環保餐具清洗中心，卻因商業區及受疫情影響，工程計畫延宕超過2年。圖／資料照片
花蓮原定在東大門夜市設置環保餐具清洗中心，卻因商業區及受疫情影響，工程計畫延宕超過2年。圖／資料照片

餐具 夜市

延伸閱讀

改善路面破損 南市西港農水路改善工程9月開工

花蓮縣02:16發生規模4.5地震 最大震度3級

花蓮連日最高溫破40度 鄉民怨「風吹起來是熱的」

花蓮鳳林慢城廣場煥新 友善自行車友騎遊客家庄

相關新聞

新竹砸12億建棒球場出包 基市花4億改建田徑場也遇困難

新竹市斥資近12億元重建的新竹市立棒球場出包，無黨籍基隆市長參選人黃希賢表示，基市府砸4億多元改建市立田徑場，「拆光後進...

影／羅東藝穗節創意踩街、千人快閃秀27日熱鬧登場嗨4天

宜蘭羅東藝穗節的精彩重頭戲「踩街大秀」後天起登場，號召25個社區及團體以「世界藝級棒」為主題精心打扮，接連三天的每晚7點...

花蓮多項公共工程延宕 議員批縣府只忙著辦活動

花蓮先期轉運站、特搜中心、東大門環保餐具清洗中心等數項工程延宕，花蓮縣多名議員今天批縣府忙於辦活動、跑婚喪喜慶，卻拿疫情...

讓台東海產更新鮮！長濱漁港西碼頭新港漁會加工廠啟用

台東縣長濱漁港西碼頭，及新港區漁會水產品加工廠今天啟用，縣長饒慶鈴到埸剪綵指出，新港及長濱漁港漁產量占台東縣總產量超過7...

打造全新自行車友善設施 鳳林慢城廣場30日辦市集

全台第一個獲得國際慢城認證的花蓮鳳林鎮，吸引許多民眾騎自行車遊覽，這次慢城廣場設施升級，除方便自行車友乾濕分離淋浴空間，...

龜裂、濕滑整修 基隆網球場重啟

基隆市立網球場及附設籃球場鋪面，過去有易龜裂、濕滑等問題，市府發包改善工程完工。基隆市長林右昌昨天主持新球場啟用儀式，今...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。