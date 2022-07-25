花蓮設環保餐具清洗中心工程落後 縣府預計下月招標

花蓮縣環保局為減少垃圾量，2019年獲中央核定6千餘萬元經費，原訂在東大門夜市建置全國首座「環保餐具清洗中心」，曾因廠房選址問題延後2年。不過，花蓮縣審計室抽查，發現該案仍在規畫設計，進度落後，要求改善。環保局表示，疫情導致缺工缺料，細部設計調整中，預計下月招標。

環保局規畫建置「環保餐具清洗中心」，以減少東大門夜市一次性餐具，2019年獲行政院核定6760萬元經費，預計於2020年建設廠房，卻因東大門夜市是商業區受限使用規定，將廠房移往七星潭旁的四八高地，計畫因此延宕。

花蓮縣議會今天舉行第19屆第22次臨時大會，由審計室報告110年度花蓮縣總決算，審計室指出，「環保餐具清洗中心」目前尚未動工，且在1月抽查時，發現該案還在規畫設計，進度明顯落後；更沒影相關營運計畫及意見調查，可能造成後續經營風險，要求環保局改善。

環保局廢棄物管理科長張華砡表示，正規畫四八高地的土地分割程序，及清洗中心的細部設計，主要原因是受疫情影響，建物原物料大漲，還面臨缺工窘境，廠房經費已從3000多萬元調至5000多萬元，待核定完後，預計8、9月公開招標。